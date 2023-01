Video: conductor de bus se la pasó jugando en su celular mientras manejaba en Medellín; más de 20 pasajeros, en peligro

Como si no le importara la vida de los pasajeros que llevaba, así se la pasó un conductor de bus en Medellín; jugando en el celular, distraído y como si estuviera acostado, tranquilo, en su casa. Como quien dice: gano este juego porque lo gano, sin importar a quién lleve.

Específicamente, fue un conductor de la ruta de buses Metro hacia el sector de Robledo. Arrancó desde la estación Suramericana, con más de 20 pasajeros, pero en vez de estar al tanto de manejar bien, se la pasó todo el tiempo entretenido en su celular. Usuarios grabaron todo el recorrido.

En la grabación, quedó en evidencia cuando el hombre jugaba con una mano y con la otra seguía manejando. Además, esperan una respuesta del Metro de Medellín.

Y es que este tipo de situaciones son muy recurrentes entre conductores, que a menudo ponen en riesgo la vida de cientos de pasajeros que recurren a este medio de transporte en la capital antioqueña. Unos van a altas velocidades, no respetan las señales de tránsito y en duda queda la vida de las personas. Muchos de los accidentes de tránsito se podrían evitar si hay mayor conciencia por parte de los conductores, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Les cuento que este conductor del bus de Robledo se vino todo el trayecto desde la estación Suramericana jugando mientras conducía. Incluso un par de veces se le desastibilizó el volante. ¿En manos de qué atarbanes están nuestras vidas? @sttmed @metrodemedellin pic.twitter.com/U98AqaKJAv — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 29, 2023

En el momento de la publicación de esta nota, la empresa de transporte no se había pronunciado ante el caso. Sin embargo, se espera que realicen las diligencias correspondientes para hacerle saber la situación al conductor y no poner en peligro la vida de otras personas que se montan en los buses, pero no sabes si llegan con vida a sus casas por este tipo de casos que tienen indignados y enojados a cientos de usuarios.

Otro caso: indignación por hombre en patines que va pegado a un bus hablando por celular

Como lo han manifestado cientos de usuarios en las redes sociales, hay sucesos que solo pasan en Colombia. Un hombre en patines arriesgó su vida tras agarrarse de la parte trasera de un bus en Medellín.

Los hechos sucedieron en una avenida muy transcurrida del barrio Santo Domingo, en Medellín, cuando un hombre que iba en patines se agarró de un bus para ahorrarse la caminata y los pasajes, pero lo que más ha generado indignación es que iba hablando por celular. Quien sabe con quién estaba hablando, porque no se despegó ni un segundo. Como quién dice, que se caiga todo, menos la llamada.

El video que ya es viral en redes sociales ha generado todo tipo de comentarios, unos de risa y memes, otros de indignación y llamado a las autoridades para que le interpongan varios comparendos, debido a que no solo puso en riesgo su vida, sino la de varias personas que se movilizaban por la zona en plena hora pico.

Aún, las autoridades no han identificado al hombre; sin embargo, adelantan las investigaciones para dar con su paradero e interponerse varios comparendos.

Cierres viales en Medellín este fin de semana

La Alcaldía de la capital de Antioquia informó que, entre sábado el 28 y domingo 29 de enero, habrá bloqueos en algunos ejes viales por intervenciones físicas. El lunes 30 de enero retornará el pico y placa con sanciones para el conductor que lo infrinja.

Por obras de ampliación en las redes primarias de acueducto, hasta el 8 de febrero se presentará el cierre de la vía de servicio de la Autopista Sur, entre la calle 89 y la bahía de taxis de la Terminal del Norte, y el cierre parcial de la calle 89 entre la Autopista Norte y vía de servicio de la Autopista Sur.

- Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

En la Avenida Regional, calzada occidental, entre las calles 64 y 67, continúa el cierre del carril izquierdo. Igualmente, en la calzada oriental, a la altura del puente Horacio Toro, permanece restringido el carril izquierdo.

En Manrique, en el sector Palos Verdes, en la carrera 44 con calle 66, hay cierre parcial. Se pueden tomar vías alternas como la calle 67 hasta la carrera 49 (Venezuela) y Campo Valdés.