Un menor casi pierde la vida tras ser víctima de bullying en Pereira

En la Institución Educativa Villa Santa en Pereira, Risaralda, se presentó un caso de bullying que por poco termina con la vida de un menor de 13 años. La víctima, al parecer, fue agredida por un adolescente de su misma edad.

Todo parece indicar que el golpeador le propinó varios golpes al menor, hecho por el que tuvo que consultar al servicio médico, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente horas después por lesiones en cabeza.

Según versiones preliminares, el menor ya había expresado que su agresor en diferentes espacios había mostrado una serie de amenazas hostiles, físicas y verbales. Estas situaciones causaban malestar entre él y su acosador, pero solo hasta el 7 de agosto la situación se materializó cuando fue golpeado cerca de su casa. El caso de enemistad se daría por una niña.

Al parecer, el menor no aguantó más los hechos de acoso y se enfrentó con su compañero de clase, el cual lo tiró al suelo golpeándolo en la cabeza. Sandra Milena Valderrama, la mamá del menor agredido, mencionó para Caracol Radio:

“A media noche despertó vomitando, con mucho dolor de cabeza, gritaba y lloraba; decidí llevarlo al Hospital de Kennedy a las 12:30 de la noche, fueron muy negligentes, el médico no quiso atender a mi hijo en ningún momento. Luego de un buen tiempo el niño no abría los ojos, no movía sus brazos y ninguna extremidad de su cuerpo. Ningún médico de turno decidió examinarlo hasta las 4 y media de la mañana que el niño empezó a botar sangre por la nariz y la boca, y el médico dijo que tenía un hematoma en el cerebro”.

La mujer explicó que la operación fue delicada, pero que, aún así, ha presentado una buena recuperación, y que los médicos hasta el momento indican que no va a tener secuelas a futuro. El menor cuenta con 30 puntos en la cabeza. La familia del niño agredido espera apoyo oportuno por parte de las autoridades.

Joven LGTBQ fue agredido por segunda vez en una escuela del sur de Florida, EE. UU.

Chad recibió una invitación para salir con un grupo de jóvenes que se creía que eran amigos.

Un joven transgénero que llegó el año pasado a los titulares nacionales tras ser agredido en una escuela secundaria del sur de Florida fue de nuevo víctima de una agresión.

Chad Sanford, de 14 años, quien recibió mucho amor y apoyo en el 2021 después de que la historia se hiciera viral. Ahora fue atacado de nuevo y con más intención.

Esta vez, Chad recibió una invitación para salir con un grupo de jóvenes que se creía que eran amigos. “Vinieron por detrás y se abalanzaron sobre mí diciéndome: ‘No te acerques a mí con ese (improperio) gay’”, explicó Chad.

Hace poco más de un año, Chad recibió una paliza mientras sus compañeros de clase le gritaban insultos homófobos. Este hecho ocurrió en la escuela media Deerfield Beach Middle School, donde Chad solía asistir a clase.

Días después de ese ataque, el año pasado, Chad le dijo a Local 10 News que estuvo a punto de suicidarse: “Es triste porque quería suicidarme”.

La abuela de Chad, que pidió que se protegiera su identidad, dijo que el año pasado no fue nada fácil.

“Deja que Chad sea Chad. Los chicos le escupían en el autobús y le trataban de cualquier manera por ser transgénero y por su vida, de lo que quiere ser. Estoy frustrada”, dijo la abuela.

Esta vez, la abuela de Chad le envió a Local 10 News un nuevo vídeo del último ataque, que puede verse en la parte superior de este artículo.