Impactante Video: “fuera Petro, terrorista”: así despidieron al presidente Gustavo Petro en Piedecuesta, Santander

Atención 🇨🇴 Fuera Petro !! retumbó en Santander en su despedida Poesía pura que merece ser replicada No pasan sus mejores horas por corruptos y cómplices pic.twitter.com/tbAPpQgYDc

Las personas a través de la red social X, antes Twitter, no se quedaron callados y comenzaron a comentar lo ocurrido en Santander.

La prudencia que pidió Petro

“Ya que no me voy a extender más, pero es un tema que sí quiero que quede muy claro, porque el peligro asoma por todas partes. Tiene que ver incluso con lo que está pasando más lejos. Alguien dice, ¿y usted por qué se mete en temas que no nos interesan? En Palestina, cosas de eso, todo está conectado”, insistió el mandatario colombiano.