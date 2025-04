De acuerdo con la versión del mandatario local sobre la desaparición, “citaron a la gente, se la llevaron y pues es la hora y no aparece, no se sabe. Ya después llamaron y dijeron que no, que ellos (las disidencias de las Farc) no los tenían, luego que sí, luego que no, luego que ‘tranquilos’, que fueron a otro lugar a mirar, pero allá no había nadie. Entonces ahí ya se empezó a generar la situación”.