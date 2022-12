Bruce Willis se encuentra en delicado estado de salud: “no puede decir mucho”

Desde marzo del año en curso que el reconocido y querido actor estadounidense Bruce Willis informó que se retiraba del cine, una noticia que dejó a muchos de sus seguidores sin aliento y preocupados por la salud del artista, puesto que una de las razones por la que tomó la decisión fue haber sido diagnosticado con afasia, enfermedad que provoca la pérdida de la capacidad de expresar o comprender el lenguaje hablado o escrito, por un daño en las áreas del cerebro que controlan el lenguaje.

Al parecer, desde ese momento la salud del reconocido actor de Duro de matar ha estado empeorando, por lo que su familia estaría muy preocupada y pasando todo el tiempo posible con él, con el objetivo de poder disfrutar la mayor cantidad de momentos antes que su enfermedad no lo permita.

“Demi Moore ha estado en contacto constante con Bruce y Emma Heming, la está aprovechando todas las oportunidades que tiene para pasar tiempo con él. Si no está a su lado, llama por teléfono para que Bruce pueda escuchar su voz”, indicó una fuente cercana al actor en una entrevista para el medio Radar Online, haciendo referencia a la exesposa de Willis, Demi Moore.

“Saben que no estará aquí para siempre. Así que están apreciando cada momento... Bruce no puede decir mucho, y no parece que esté captando mucho de lo que dicen los demás... Ha sido doloroso verlo deteriorarse. Las chicas mayores extrañan al viejo Bruce, el que solía molestarlas por sus novios y les daba consejos no solicitados”, continuó agregando la misma fuente para el medio citado.

Así entonces, el reconocido actor estaría cada vez más lejos de la persona que brilló en las pantallas, esto debido a los efectos de la afasia, lo que estaría afectando, a su vez, a su familia y, especialmente, a sus hijas, quienes estarían extrañando la carismática personalidad de su padre.

Cabe anotar que, en marzo, una de sus hijas fue la encargada de dar la noticia sobre la afección de Bruce Wilis a sus seguidores: “Para los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera profesional que tanto ha significado para él”, sentenció.

Aun así, la hija del actor se ha mostrado agradecida por todo el “amor, compasión y apoyo” que están recibiendo en estos momentos de parte de todos sus fans y ha asegurado que la familia está más unida que nunca ante esta circunstancia.

En ese momento, se resaltó que era una noticia que impactó y que tuvo una repercusión internacional debido a la trascendencia del intérprete. Su hija mayor, Rumer Willis confesó a través de las redes sociales que se trata de un momento “desafiante” para todos ellos, en la que ha incluido a la exmujer del actor y también actriz Demi Moore, con quien compartió 13 años de matrimonio.

Rumer escribió: “Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él. Como Bruce siempre dice: ´Vívelo a lo grande´, y juntos planeamos hacer precisamente eso”.

*Con información de Europa Press.