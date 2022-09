Bruce Willis ahora tiene un clon digital que trabaja por él

Foto: VCG via Getty Images

Foto: VCG via Getty Images

Hace un par de meses Bruce Willis le anunció al mundo que abandonaría la actuación debido a que un análisis médico reveló que el reconocido actor de Hollywood padece de una enfermedad llamada afasia. Para ese momento, Rumer Willis, una de las hijas del célebre artista, confirmó la información mediante un comunicado oficial.

Posteriormente, se conoció que el protagonista de exitosas películas como Duro de matar se habría visto forzado a vender varios de sus bienes para poder reunir el capital suficiente, con el fin de poder garantizar la estabilidad de su familia y el pago de los tratamientos médicos que requeriría su enfermedad.

Según declaraciones que personas cercanas a Bruce Willis les ofrecieron a medios de Estados Unidos, la celebridad logró reunir cerca de 65 millones de dólares mediante la venta de propiedades y otros artículos de alto valor.

Sin embargo, parece ser que Willis ha encontrado una nueva fórmula para seguir vigente en las próximas cintas destacadas de Hollywood y, de paso, seguir ganando grandes sumas de dinero.

Bruce Willis se ha convertido en la primera celebridad de Hollywood en haber vendido la licencia de imagen para que se permita crear un personaje digital que sea idéntico y que este sea usado en diferentes escenas de una película u otras producciones.

De hecho, el rostro digital del reconocido actor ya protagonizó un comercial para una compañía de telecomunicaciones rusa. Gracias a la tecnología de deepfake, la cara de Willis fue superpuesta digitalmente en el rostro de otro actor que estuvo en el set de grabación del anuncio publicitario.

Así las cosas, los derechos sobre la imagen de Willis ahora son propiedad de una empresa llamada Deepcake. De hecho, el propio actor ha resaltado el uso de la tecnología como un recurso para poder “trabajar y participar en filmaciones”, pese a que ya no puede hacerlo presencialmente.

Hay que subrayar que, gracias a los nuevos sistemas de aprendizaje automático e inteligencia artificial, existen sistemas que poseen la capacidad de crear un gemelo digital, de cualquier persona.

Afasia, el papel desafío más difícil que ha enfrentado Bruce Willis

Después de que familia de Bruce Willis anunciara el retiro del actor Rumer Willis, su hija, relató la situación de su padre por medio de una publicación en Instagram: “Para los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queremos compartirles que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas”.

Rumer aseguró que, “como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”. Añadió que este es un “momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo”.

Finalmente, escribió: “Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él. Como Bruce siempre dice: ´Vívelo a lo grande´, y juntos planeamos hacer precisamente eso”.

Cabe recordar que, aunque el mensaje se publicó originalmente en la cuenta de Instagram de Rumer, el mismo está firmado también por sus hijos Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn, además de su exesposa Demi Moore y su actual cónyuge, Emma Heming.

De hecho, Heming, que hace dos semanas conmemoró el aniversario número 13 de su matrimonio con Willis, no ha dudado en compartir algunos de los momentos más hermosos que ha vivido en los últimos meses con su esposo. En su cuenta de Instagram, la mujer ha colocado varias imágenes y videos en los que le recuerda al mundo que ella no solo lo ama, sino que “en serio, en serio, me gusta mucho”, tal y como lo recordó en una publicación.

Así, el último post que subió Emma rompió el corazón de los seguidores de la pareja, ya que aparecen ambos sentados en un tronco, mirándose fijamente, llenos de amor. Sin embargo, para muchos fue muy difícil ver cómo la mirada de Willis ya no es la misma de antes, pues se nota un poco más adormilado que de costumbre, algo ido de la realidad y, por supuesto, mucho más maduro que hace algunos años.

“Mamá y papá en su hábitat favorito”, escribió Emma como descripción a la galería que al parecer habría tomado su hija, Mabel Ray Willis.