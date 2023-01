Donald Trump vuelve a pedir cárcel para periodistas que publicaron el borrador de la Corte Suprema donde anulaba el derecho al aborto

Donald Trump volvió a atacar a la prensa de Estados Unidos, luego que periodistas dieran a conocer el borrador del Tribunal Supremo que suprimía el derecho al aborto en el país.

Precisamente la Corte Suprema hizo público el jueves 19 de enero el informe en el que detallaba una investigación sobre la filtración del borrador, publicado en un medio de comunicación, incidiendo en que no se había podido averiguar la fuente de la información, lo que desató la dura reacción de Trump frente a la prensa.

En la red social Truth Social, el exmandatario sugirió desde su perfil encarcelar a los reporteros hasta que ellos revelaran sus fuentes.

Truth Social se volvió la voz de Donald Trump en las plataformas digitales - Foto: Getty Images / NurPhoto

La Casa Blanca rechazó estas declaraciones

El gobierno del presidente Joe Biden salió al quite de estas duras declaraciones de Trump en contra de la prensa.

“La libertad de prensa es uno de los cimientos de la democracia estadounidense. Recurrir a atroces abusos de poder para suprimir los derechos constitucionales de los reporteros es un insulto al Estado de Derecho y socava los valores tradicionales estadounidenses fundamentales”, señaló el viceportavoz de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates.

Al parecer, la libertad de prensa no está entre el discurso de Donald Trump - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Es una responsabilidad de todos los líderes proteger los derechos de la Primera Enmienda. Estos puntos de vista no representan lo que somos como país, sino que son aquello contra lo que vamos en contra a nivel mundial”, agregó Bates.

Trump ya había pedido cárcel para periodistas en un evento público

En una reunión celebrada el pasado mes de noviembre de 2022, antes de las elecciones de mitad de término en Estados Unidos, el expresidente dio un claro ejemplo de cómo trataría a un periodista que no revelara su fuente.

“Es muy fácil. Le dices al periodista ¿quién es tu fuente? Y el periodista tiene dos opciones: decírtelo o no. Si el periodista no quiere decírtelo, el periodista va a la cárcel. Y cuando el periodista sabe que lo van a poner en dos días con un preso que es extremadamente fuerte, duro, y malo, el periodista, o la periodista, te va a decir, “mira, creo que te voy a dar la información, este es el que me lo contó, pero sácame de una condenada vez de aquí”, dijo el exmandatario, mientras sus aliados republicanos lo aplaudieron.

Los problemas de Trump, van más allá de lo judicial y también se enfrenta a la prensa de su país - Foto: Getty Images / The Washington Post

Problemas con una periodista

La periodista Elizabeth Jean Carroll demandó a Trump por agresión, esto por un hecho en la década de los 90 que tuvo lugar en los probadores de una tienda de Nueva York en la que, según la denunciante, el magnate abusó sexualmente de ella.

No es la primera demanda que Carroll presenta contra Trump, puesto que ya hay una pendiente desde 2019 en un tribunal de Manhattan acusándole de difamación, después de que el expresidente no solo negara los hechos de la supuesta agresión sexual, sino que además intentara ridiculizarla.

Elizabeth Jean Carroll demandó a Donald Trump por que supuestamente el exmandatario la habría agredido sexualmente - Foto: getty Images / New York Daily News

La denuncia de Carroll sostiene que hace aproximadamente 27 años los dos coincidieron en un almacén de lujo en la Quinta Avenida de Nueva York. Su encuentro “dio un oscuro giro” cuando él “la forzó contra la pared del probador, la inmovilizó y la violó”.

Trump ha logrado retrasar en varias ocasiones la denuncia por difamación gracias a su paso por la Casa Blanca, ya que alegaba que el presidente de Estados Unidos no puede ser demandando en el ejercicio de sus funciones si los hechos tienen que ver con su cargo.