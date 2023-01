El FBI le manda regaño al presidente Joe Biden y a Donald Trump; “deben ser conscientes de las reglas sobre información clasificada”

El director del FBI, Christopher Wray, ha recriminado este jueves 26 de enero a quienes tienen acceso a material confidencial que deberían ser más “conscientes” de las normas, después de que, más allá de Donald Trump, en las últimas semanas se haya revelado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el exvicepresidente Mike Pence tenían en sus residencias privadas este tipo de información.

“Como es obvio, no puedo hablar sobre ninguna investigación en concreto, pero hemos llevado a cabo, durante bastantes años, una gran cantidad de investigaciones por este mal uso”, explicó Wray en una rueda de prensa.

Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos en rueda de prensa junto al director el FBI, Christopher Wray - Foto: getty Images / Bloomberg

“Desafortunadamente, es una parte frecuente del trabajo de nuestros programas de contrainteligencia. Las personas deben ser conscientes de las reglas sobre información clasificada y su uso adecuado. Esas reglas están ahí por una razón”, dijo el director del FBI desde la sede del Departamento de Justicia.

Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha preferido no hacer declaraciones sobre las investigaciones que están en curso tras el hallazgo de este tipo de material clasificado en las residencias privadas del presidente Biden y su antecesor, Donald Trump.

Alrededor de 20 archivos secretos de gobierno se encontraron en una oficina y en la casa del presidente Joe Biden. - Foto: getty imageS

Garland se ha limitado a señalar que los encargados de las mismas son buenos conocedores del Departamento de Justicia y que confía “de pleno” en que sabrán resolver estos asuntos siguiendo “las más altas tradiciones del departamento”.

Si bien Garland ha nombrado a Jack Smith como asesor especial para investigar el uso de información clasificada por parte de Trump y a Robert Hur para hacer lo propio con los documentos que se le hallaron a Biden, por el momento si designará a otra persona para el caso del exvicepresidente Pence.

Un primer lote de 10 documentos que le encontraron al presidente, Joe Biden, incluía memorandos de inteligencia y otros materiales relativos a Irán, Ucrania y Reino Unido. - Foto: ap

Los documentos clasificados de Pence

La cadena de televisión norteamericana CNN aseguró que un abogado del exfuncionario del gobierno de Donald Trump le dijo al medio que el FBI solicitó recoger los documentos con marcas clasificadas en la casa del exvicepresidente la semana pasada y se los entregó al FBI.

Pence “nos informó hoy sobre los documentos clasificados que se encontraron en su casa en Indiana”, dijo el presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, en un comunicado.

Hasta el momento, no se sabe qué información contienen los documentos o el nivel de confidencialidad que se les habría asignado, por lo cual el FBI y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia iniciaron una exhaustiva revisión de los documentos para conocer cómo terminaron en la casa de Mike Pence en Indiana.

Mike Pence fue el vicepresidente de Donald Trump. - Foto: BBC

Los documentos clasificados de Biden

Un primer lote de 10 documentos que le encontraron al presidente, Joe Biden, incluía memorandos de inteligencia y otros materiales relativos a Irán, Ucrania y Reino Unido. Los papeles estaban fechados entre 2013 y 2016, y se mezclaban con documentos de la familia Biden, incluidos detalles sobre los preparativos del funeral del fallecido hijo del presidente, Beau.

Un segundo lote de documentos clasificados fue localizado en un lugar separado del Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global en Washington.

“No sé lo que hay en los documentos”, dijo el presidente. “Mis abogados me han sugerido no pregunte qué documentos eran. He entregado las cajas, ellos han entregado las cajas a los Archivos Nacionales y estamos cooperando plenamente, cooperando plenamente con la revisión, que espero que termine pronto, y habrá más detalles en ese momento”.

Presidente de EE.UU., Joe Biden, en el 'ojo del huracán' por documentos secretos hallados. - Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP (izquieda); Getty Images / Martin Poole (derecha)

Los documentos clasificados de Trump

Donald Trump, tenía más de 300 documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, según informó The New York Times con base en fuentes oficiales.

De acuerdo con el medio, en enero de 2022 fueron recuperados 150 de estos documentos, que fueron entregados por el mismo exmandatario. En ese momento, tal cantidad de archivos generó gran preocupación en el Departamento de Justicia, lo que a su vez desencadenó en la investigación del FBI que allanó a principios de agosto la residencia de Trump en búsqueda de más documentos.

Donald Trump, tenía más de 300 documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida - Foto: AP

La trascendencia del material confidencial que se llevó Trump de la Casa Blanca, al dejar el cargo en enero de 2021, “sigue sin estar clara”. No obstante, en el primer paquete de enero pasado, que Trump entregó en 15 cajas, se incluían documentos de la CIA y el FBI, “abarcando una variedad de temas de interés para la seguridad nacional”.

