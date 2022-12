El fentanilo y una forma más fuerte de metanfetamina impulsan la crisis de personas sin hogar en Estados Unidos

Una versión más fuerte y más peligrosa de la metanfetamina y el fentanilo está ayudando a impulsar la crisis de personas sin hogar en Estados Unidos, con usuarios que caen rápidamente en una adicción debilitante y una enfermedad mental que les imposibilita funcionar en la sociedad.

“Estas dos drogas vienen en cantidades tan enormes y tienen una potencia tan asombrosa que hacen el trabajo mucho más magistralmente que las drogas anteriores”, dijo el autor Sam Quinones, quien detalló la crisis de los opiáceos en libros como Dreamland y The Least of Us, en una entrevista con el Intelligencer la semana pasada.

“Así que tienes la metanfetamina que está llevando a la gente a la falta de vivienda y se está volviendo incoherente, irracional, delirante y paranoica”, agregó.

Los comentarios de Quiñones se producen cuando la población de personas sin hogar de Estados Unidos ha experimentado un resurgimiento en los últimos años.

Según un análisis de 2022 realizado por National Alliance to End Homelessness, la población de personas sin hogar del país cayó de un máximo de más de 647.000 en 2007 a casi 550.000 en 2016. Ahora, la población de personas sin hogar ha experimentado un resurgimiento en los años posteriores, aumentando nuevamente a más de 580.000 para 2020, el año más reciente en que la organización pudo recopilar datos completos.

Una variedad más peligrosa de metanfetamina se ha extendido por todo el país, creando mayores tasas de personas sin hogar. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ahora bien, hay indicios de que el problema ha continuado profundizándose, con refugios en los EE. UU. que informaron una triplicación de su población durante el último año, mientras que los informes de grandes campamentos para personas sin hogar que surgieron en las principales ciudades de costa a costa han dominado los titulares.

Además, la culpa de la crisis renovada se ha atribuido a varios factores, y muchos estadounidenses se han quedado atrás por una economía que intenta recuperarse de las restricciones pandémicas que ahora enfrentan la carga de una inflación vertiginosa.

Sin embargo, Quiñones apunta a las drogas peligrosas como uno de los principales contribuyentes al problema y señala que las nuevas cepas de metanfetamina han tenido un impacto debilitante en las personas de todo el país, obligándolas a salir a las calles donde viven una vida enfocada en obtener su próximo ‘subidón’.

“Ambas de esas drogas, juntas y solas, hacen que las personas literalmente rechacen el tratamiento, literalmente rechacen la vivienda incluso cuando viven en campamentos de tiendas de campaña, incluso cuando viven en medio de heces, en temperaturas letales, golpeados, porque hacen un trabajo tan magistral en potencia y en el suministro de mantenimiento, de frustrar ese instinto de autoconservación”, dijo el autor sobre el fentanilo y la metanfetamina.

El ascenso del fentanilo como el principal impulsor de la crisis de los opioides en los últimos dos años ha dominado la cobertura de noticias en gran parte debido a lo peligrosa que es la droga, ya que es potencialmente mortal incluso en dosis pequeñas.

Según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los opioides sintéticos como el fentanilo representaron el 82,3 % de las muertes por sobredosis relacionadas con opioides en 2020.

Mientras tanto, los consumidores de metanfetamina tienen más probabilidades de que su salud se deteriore con el tiempo en lugar de morir por una sobredosis accidental, un problema que no ha recibido tanta atención. Sin embargo, la droga tiene un impacto peligroso en la vida de las personas.

“También es como la cara pura y cruda de la adicción: gente loca deambulando por las calles, gritando desnuda como un poema de Allen Ginsberg. Creo que es algo que la gente preferiría no tener que enfrentar. Es más fácil enviar condolencias a alguien que está muerto que tratar con alguien que está en las calles, fuera de sí”, dijo Quiñones.

Lo que empeora el problema es una variedad nueva y más peligrosa de metanfetamina que se ha extendido por todo el país, creando a su paso mayores tasas de enfermedades mentales y personas sin hogar.

Según un informe del año pasado en el Atlántico, la metanfetamina que llegó a las calles de Estados Unidos durante décadas se fabricó principalmente utilizando el “método de la efedrina”. La efedrina, una droga que se encuentra comúnmente en descongestionantes como Sudafed, estaba ampliamente disponible y era el ingrediente activo principal que se encuentra en la metanfetamina.

Sin embargo, en 2010, una campaña internacional contra la disponibilidad del ingrediente contribuyó a un cambio. Los fabricantes de medicamentos que buscaban mantener el flujo de ganancias recurrieron a un líquido llamado fenil-2-propanona, que era más fácil para los traficantes porque sus ingredientes se encontraban comúnmente en productos químicos baratos y legales.

El cambio al método P2P daría como resultado la producción de d-metanfetamina o l-metanfetamina. Mientras que la d-metanfetamina es el tipo que produce el anhelo de los usuarios de drogas, la l-metanfetamina hará que el corazón se acelere pero hará poco por el cerebro, por lo que es indeseable para los usuarios de drogas.

Cabe resaltar que, en menos de una década, la versión más nueva se trasladó al norte y se extendió a todas las regiones de los EE. UU., envenenando a miles de estadounidenses con una droga que es más peligrosa que la que habían usado anteriormente.