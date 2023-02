Globo espía chino: ¿por qué el Pentágono no lo derriba?

“Todo esto no son más que suposiciones”, afirma Malcolm Macdonald, ingeniero de tecnología espacial reconocido internacionalmente y profesor de la Universidad de Strathclyde Glasgow (Escocia), en entrevista con DW. No sabemos mucho sobre la tecnología que hay detrás del globo, ni si se trata o no de un globo espía chino, como afirman los responsables militares y de seguridad estadounidenses.

Lo que sabemos con certeza, dice Macdonald, “es lo que los estadounidenses han dicho públicamente, que los chinos han sobrevolado Guan y Hawai [en el Pacífico], que han estado sobre EE. UU. y Canadá durante unos días, que (el globo) fue visto el jueves, y que los militares han echado un vistazo, y dijeron que eso era”.

Macdonald señala, además, que las imágenes del globo sugieren que tiene paneles solares que podrían alimentar ventiladores para dirigirlo, pero, aparte de eso, no sería más que un globo de helio estándar, que puede haber deambulado gracias al viento. Sin embargo, las cosas se complican cuando nos preguntamos qué es lo que los chinos esperarían conseguir, y por qué Estados Unidos no lo ha derribado.

Un globo de gran altitud flota sobre Billings, Mont., el miércoles 1 de febrero de 2023. EE. UU. está rastreando un presunto globo de vigilancia chino que ha sido visto sobre el espacio aéreo de EE. UU. (Larry Mayer/The Billings Gazette via AP) - Foto: AP

Es “probablemente” un globo espía chino

Funcionarios estadounidenses afirman que tienen gran confianza en que el globo sea chino, pero no dicen por qué. Fue avistado sobre el estado de Montana, EE. UU., fronterizo con Canadá, tras sobrevolar las islas Aleutianas, la mayoría de las cuales pertenecen al estado de Alaska. China, por su parte, dijo el viernes (03.02.2023) que el globo era una aeronave civil no tripulada, utilizada principalmente para la investigación meteorológica, y que se había desviado de su curso.

Los globos espía ofrecen un elemento sorpresa

“Los chinos tienen que haber asumido que los estadounidenses lo derribarían, y que intentarían recuperar toda la electrónica de a bordo y realizar ingeniería inversa”, indica Macdonald. “Por lo tanto, no van a poner en él su mejor capacidad, porque no querrían entregarlo sin más a los estadounidenses”.

Sin embargo, los globos espía tienen al menos una ventaja sobre los satélites en el espionaje. “Los satélites tienen un movimiento muy predecible, por lo que se sabe cuándo van a sobrevolar”, aclara el experto, “por lo que un globo ofrece un elemento sorpresa. Podrías obtener una imagen de algo que [los demás] no esperaban que pudieras ver. Pero, al mismo tiempo, sería extraño que los estadounidenses no detectaran un globo entrando en su espacio aéreo”.

Un globo vuela en el cielo sobre Billings, Montana, EE. UU., el 1 de febrero de 2023 en esta imagen obtenida de las redes sociales, Estados Unidos y Canadá aseguran que pertenece a China - Foto: Chase Doak via REUTERS

¿Está el globo interceptando señales de radio?

Una declaración emitida por el Departamento de Defensa de EE. UU. el jueves (2.02.2023) dijo que “evaluamos que este globo tiene un valor adicional limitado desde un punto de vista de recolección colectiva de inteligencia, pero estamos tomando medidas para proteger la información de inteligencia extranjera”.

Eso podría insinuar, dice Macdonald, que el globo vigila la inteligencia de señales de radio. “Habrá emisiones de radiofrecuencia procedentes de los silos de misiles que el globo está sobrevolando, y probablemente no puedan captarlas desde la órbita terrestre baja, ya que tal vez sean demasiado débiles”. Y añade: “Pero al estar a 20-30 kilómetros por encima de ellos, el globo puede ser capaz de captar algunas señales de radio que no podrían obtener desde la órbita”.

¿Crisis diplomática? Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, pospuso su visita a China tras el hallazgo de globo “espía” sobre territorio estadounidense - Foto: REUTERS

Entonces, ¿por qué no derribarlo?

El globo ha sobrevolado zonas muy despobladas, por lo que los estadounidenses podrían haberlo derribado. Sin embargo, han dicho que les preocupa que caigan restos al suelo. Y eso es plausible, pero la preocupación por la seguridad pública puede no ser la razón principal.

Derribarlo sería “relativamente fácil: se hace estallar el globo, y este cae”, explica Macdonald, “pero lo ideal sería atraparlo antes de que toque el suelo, porque, si lo hace, [la electrónica de a bordo] se hará añicos”. Los estadounidenses querrán evitar que eso ocurra para poder averiguar qué había a bordo. Por lo tanto, es posible que esperen la mejor oportunidad para disparar y atrapar el globo.