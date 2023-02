Gran jurado de Estados Unidos recomienda imputar cargos a Donald Trump por elecciones de 2020

Un gran jurado que investiga la interferencia de la campaña del expresidente estadounidense Donald Trump en las elecciones de 2020 recomienda imputarle múltiples cargos, afirmó este martes la presidenta del panel, Emily Kohrs, quien además reveló a varios medios de comunicación un panorama sobre los hallazgos del gran jurado de Georgia, el cual ha investigado por siete meses si Trump infringió la ley, pero no identificó quiénes son los involucrados.

“No es una lista corta”, dijo Kohrs sobre las personas y crímenes que aparecen en el reporte final del jurado, y agregó a la cadena MSNBC que más de una docena de personas estaba bajo la mira. “Sí, hay nombres que ciertamente reconocerían”, añadió.

Los fiscales han dedicado dos años a investigar si Trump y sus aliados cometieron delitos en un intento por revertir su derrota, por poco menos de 12.000 votos, en el estado de Georgia ante Joe Biden.

El presidente Donald Trump llega a un mitin de campaña en Toledo, Ohio, el 9 de enero de 2020. Foto: AP / Jacquelyn Martin. - Foto: AP

Entre los objetivos conocidos están el exabogado de Trump, Rudy Giuliani, y 16 activistas republicanos que se hicieron pasar por “votantes” para firmar certificados reclamando falsamente que el magnate republicano había ganado el estado.

Kohrs no revelaría si Trump, aspirante a la Casa Blanca en 2024, está entre quienes recomienda acusar. Sin embargo, le dijo al diario The New York Times que “no se sorprendería” por un hallazgo semejante. El panel de 23 jurados recibió el testimonio de 75 testigos, incluido el cuarto jefe de personal de Trump, Mark Meadows, la senadora republicana, Lindsey Graham, y Giuliani.

Un juez de Georgia permitió la publicación la semana pasada de tres secciones del reporte que redactó el gran jurado, donde los miembros dicen no haber encontrado evidencia de un fraude electoral masivo, rebatiendo la tesis de Trump.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, no ha logrado demostrar que hubo fraude en las elecciones que perdió ante Joe Biden. - Foto: Getty Images / The Washington Post

La investigación inició luego de una llamada de Trump, el 2 de enero de 2021, a funcionarios electorales de Georgia, a quienes les pidió “encontrar” los 11.780 votos que necesitaba para derrotar a Biden en el estado. Esta es una de múltiples investigaciones en curso alrededor de supuestos delitos que habría cometido el expresidente y sus asesores cercanos, acusados de estar involucrados en un plan para aferrarse al poder pese a la derrota electoral de Trump.

Donald Trump se fue con todo contra un medio de comunicación

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se fue con todo este martes contra la cadena de televisión Fox News por su cobertura de un acto político del gobernador de Florida, Ron DeSantis, principal aspirante a medirse con el exmandatario en las primarias del Partido Republicano de cara a las presidenciales de 2024.

Trump publicó un mensaje en su perfil de Truth Social, su propia plataforma, en el que criticó que ese medio de comunicación, conocido por su tendencia conservadora y afinidad con el exmandatario, haya cubierto ese acto proselitista en Staten Island al que, dijo, apenas han acudido 139 personas.

Trump calificó a Fox News como RINO, acrónimo de la expresión ‘Republican in Name Only’ (‘Republicano solo de nombre’, en castellano), apelativo con el que critica a aquellos conservadores que, según él, toman decisiones más cercanas a la ideología demócrata.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se fue con todo este martes contra la cadena de televisión Fox News por su cobertura de un acto político del gobernador de Florida, Ron DeSantis, (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images) - Foto: Getty Images

En este punto, el exmandatario señaló que el descenso en la audiencia de ese canal estaría relacionada con esta tendencia RINO, por lo que instó a la competencia, como la cadena CNN, a ser “inteligente” y centrar su programación en él mismo para así “convertirse en un gigante de las audiencias”.

Pese a que Fox News fue uno de los principales defensores de Trump no solo durante su mandato, sino también tras el escándalo del asalto al Capitolio de enero de 2021, la irrupción de DeSantis como posible principal rival para las primarias ha hecho cambiar algunas posturas en el seno de la cadena conservadora.

Trump anunció a mediados de noviembre su candidatura para las presidenciales de 2024, mientras que DeSantis aún no se ha pronunciado oficialmente. Sin embargo, algunas encuestas lo sitúan como el futuro representante republicano en los próximos comicios presidenciales.

*Con información de AFP.