La policía de Houston multó a un hombre por alimentar a personas sin hogar fuera de una biblioteca

La policía de Houston multó a un hombre por darles comida a personas sin hogar afuera de una biblioteca pública, lo que provocó la indignación de un grupo caritativo y planes para desafiar una ordenanza de la ciudad.

Las regulaciones de la ciudad sobre quién puede proporcionar comidas gratis al aire libre a los necesitados se promulgaron en 2012. La ordenanza requiere que dichos grupos obtengan permiso de los propietarios si alimentan a más de cinco personas, pero no se aplicó hasta hace poco, dijo Nick Cooper, un voluntario de Food Not Bombs, este jueves.

Durante décadas, el grupo de voluntarios ha brindado comidas cuatro noches a la semana fuera de la Biblioteca Pública de Houston sin incidentes. Pero la ciudad recientemente publicó un aviso en el sitio, advirtiendo que la policía pronto comenzaría a emitir citaciones, y la primera llegó este miércoles por la noche.

“Ese fue un momento anoche que habíamos estado esperando durante 11 años”, dijo Cooper. “Uno de nuestros voluntarios recibió una multa por esta ley, lo que nos da la oportunidad de impugnarla en los tribunales”, explicó.

La distribución de alimentos gratis en la biblioteca ya no está permitida según las regulaciones actualizadas para eventos de servicio de alimentos caritativos en propiedades públicas. - Foto: Getty Images

El alcalde Sylvester Turner, en su discurso sobre el estado de la ciudad en noviembre, dijo que quería que el grupo se reubicara.

“Vamos a retomar la biblioteca central del centro para hacerla más sana y atractiva para las familias y los niños”, dijo Turner, según el Houston Chronicle. “Ese es un activo importante de la ciudad de Houston. Tenemos demasiadas personas sin hogar y programas de alimentación frente al centro de Houston”, argumentó.

La oficina del alcalde no respondió de inmediato el jueves a un correo electrónico en busca de comentarios por parte de medios locales. Aunque, en una declaración anterior, los funcionarios de la ciudad dijeron que la distribución de alimentos gratis en la biblioteca ya no está permitida según las regulaciones actualizadas para eventos de servicio de alimentos caritativos en propiedades públicas.

Sin embargo, hay un sitio aprobado en propiedad pública que cumple los “requisitos necesarios para un ambiente seguro, limpio y respetuoso”.

“La ciudad apoya y está agradecida por los servicios caritativos de alimentos que se brindan en toda la ciudad”, dijo el comunicado.

Cooper dijo que la ubicación aprobada no es ideal porque está cerca de una estación de policía. Los miembros de Food Not Bombs están dispuestos a discutir alternativas, dijo, pero mientras tanto esperan prevalecer en la corte. En 2021, un tribunal federal de apelaciones se puso del lado de Food Not Bombs en Fort Lauderdale, Florida, en un caso similar.

“Si van a tener la ley y solo la usarán para amenazar e intimidar a la gente, ya es hora de que emitan una multa, porque esta ley no se va a presentar en los tribunales”, dijo Cooper. “Esta ley es basura”, complementó.

Florida: nueva ley para proteger a los recién nacidos con defectos congénitos específicos entró en vigor el 1 de enero

En otros hechos, el 1 de enero entró en vigencia una nueva ley de exámenes de salud para recién nacidos.

Según el socio de noticias de Jacksonville de Local 10, WJXT, los hospitales de Florida y las instalaciones de maternidad deben evaluar a los recién nacidos para detectar citomegalovirus congénito, también conocido como CMV, según una nueva ley de Florida. Deben someterse a la prueba si el bebé no pasa una prueba de audición.

Deben evaluar a los recién nacidos para detectar citomegalovirus congénito, también conocido como CMV, - Foto: getty Images / Katie Rollings

Cabe resaltar que el CMV es la causa infecciosa más común de defectos de nacimiento en los Estados Unidos. Aproximadamente, uno de cada 200 bebés nace con CMV congénito, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Asia McKnight, madre de dos hijos, dijo que nunca había oído hablar del CMV, a pesar de tener una hija de 6 años y un bebé de 10 meses.

“Es bastante impactante. Quiero decir que he escuchado sobre otras cosas, pero esta es la primera vez que escucho sobre esto y que suene tan severo, es bastante impactante”, dijo McKnight.

El CMV puede causar efectos a largo plazo en la salud de los bebés, como pérdida de la audición y de la visión, discapacidad intelectual, falta de coordinación y convulsiones.

Según el proyecto de ley estatal 292, todos los recién nacidos deben someterse a una prueba de CMV antes de que tengan 21 días de edad o antes de que sean dados de alta del hospital o del centro estatal de maternidad si no pasan una prueba de audición.

El objetivo de las pruebas tempranas es prevenir problemas de salud a largo plazo. “Creo que siempre es bueno, especialmente como madre, saber a lo que su hijo podría estar potencialmente expuesto o puede tener y mantenerse actualizado y saber sobre estas cosas”, dijo McKnight.

Este nuevo proyecto de ley también se aplica a los partos en el hogar y los centros de maternidad.

Un médico de atención primaria debe derivar a un niño si cumple con las pautas. Además, todas las pruebas de detección deben informarse al Departamento de Salud dentro de una semana.