Padres de Paula Durán, la colombiana enferma de cáncer terminal, ya están en Estados Unidos para compartir sus últimos días de vida. Momentos dramáticos

Sergio Vega usó el poder de las redes sociales para contar lo que está viviendo en Estados Unidos junto a su familia y, a su vez, pedir una visa humanitaria para los padres de su esposa, quien padece cáncer en la cabeza y en el estómago, y a quien los doctores le pronosticaron menos de un mes de vida.

Luego que su conmovedor mensaje se hiciera viral y llegara incluso a oídos del presidente Petro y de altos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, la visa humanitaria para sus suegros fue otorgada.

Los padres de Paula Durán recibieron el pasado martes 17 de enero el importante documento que los habilita para viajar a ese país y poder estar junto a su hija.

“Estoy feliz. Hubo tensión, momentos de pensar que nos la iban a negar, pero todo salió bien. Desde el comienzo la Embajada tuvo mucha solidaridad con nosotros porque el proceso fue muy rápido”, precisó Gloria Camargo, madre de la joven huilense.

Vega también se pronunció con respecto a esta alentadora noticia y no ocultó su felicidad ante la posibilidad de que sus suegros viajen próximamente a la nación norteamericana.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el colombiano les agradeció a todas las personas que han estado pendientes del estado de salud de su pareja sentimental. Además, indicó que lucharán hasta el final para que Paula supere esa grave enfermedad.

La madre de Paula Durán, con su visa humanitaria aprobada. - Foto: Foto: SEMANA

“Hoy nos levantamos con una noticia muy buena. Logramos algo realmente maravilloso y eso es gracias a todos ustedes por ser nuestra voz y alentarnos. Los medios también nos han apoyado mucho. Fuimos escuchados”, indicó Vega, visiblemente emocionado.

Ante esto, los padres de su esposa compraron tiquetes aéreos para viajar de manera urgente. El dinero se pudo conseguir en tiempo récord gracias a la ayuda que recibieron de los seguidores de Vega en Instagram, quienes aportaron su granito de arena para que la compra de los pasajes fuera lo más rápido posible.

Para este jueves 19 de enero, los padres de Paula ya se encuentran en territorio estadounidense, viajando para reunirse, compartir con su hija y cuidarla en estos momentos tan difíciles, con lo que la tarea de Sergio quedó más que cumplida.

Sobre las 10:00 p. m. de esta noche, los padres de Paula Durán se encontraban surcando los cielos de los Estados Unidos, en camino a San Francisco, desde donde viajarán una hora más hasta su destino final: el hogar de su amada hija.

Juan Diego Alvira, del equipo SEMANA, acompaña a los padres en esta travesía y contará en las próximas horas sobre ese esperado reencuentro después de nueve meses de no verse, que según los planes sucederá la madrugada de este viernes 20 de enero.

Los padres de Paula Durán viajaron a Estados Unidos para reunirse con su hija, quien padece cáncer terminal. - Foto: Collage con fotos de SEMANA/Instagram Sergio Vega, respectivamente.

Sergio y Paula están en casa, listos para recibir a sus familiares

Vega compartió con sus seguidores en Instagram las imágenes de su pareja en la casa, con la que ella les envió un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han estado pendientes de su estado de salud.

“Gracias a todos los que me están viendo, quiero mandarles un abrazo grandísimo por el apoyo que han mostrado conmigo y mi familia”, indicó inicialmente Durán, que ha recibido cientos de mensajes en los últimos días.

Paula Durán, esposa de Sergio Vega, padece de cáncer terminal y según los doctores tiene poco tiempo de vida. - Foto: Foto del video publicado desde la cuenta en Instagram de Sergio Vega

Luego, añadió: “Gracias a Dios, ya estoy aquí con mi Juan José, mis hijos y mis amigos. Espero seguir así de acompañada. Les agradezco a todos por las palabras de apoyo que me han enviado. Voy a seguir luchando”.

En la grabación, que se hizo viral rápidamente en las redes sociales, se puede apreciar el momento en el que la joven colombiana se reencontró con su pequeño hijo, quien nació en medio de la compleja situación médica de su madre.

Así fue el inicio de la batalla que libró Sergio Vega y que ganó para tener a los padres de su esposa en Estados Unidos

Sergio Vega migró al país del norte hace unos años para buscar un mejor futuro, pero la vida lo sorprendió a él y a su esposa Paula, cuando ella fue diagnosticada con cáncer en el estómago y en el cerebro.

Migraron en mayo de 2022 desde Neiva hacia Estados Unidos junto a sus otros dos hijos y al llegar allí se enteraron de que Paula estaba embarazada. Pero los exámenes médicos de rutina arrojaron que Paula padecía la dura enfermedad.

El colombiano Sergio Vega logró conseguirle una visa humanitaria a los padres de su esposa, quien padece cáncer terminal. - Foto: Instagram @sergiovega228711

Para que su hijo sobreviviera tuvieron que hacerle cesárea y nació como un bebé prematuro. Acto seguido, ella fue operada para extraerle el tumor, pero el cáncer está en una etapa muy avanzada y es poco lo que se puede hacer por su salud.

Por medio de un video que publicó en su perfil oficial de Instagram y que cuenta con más de un millón de reproducciones, el esposo de Paula dio a conocer la dura noticia.

“Estoy pidiendo que la mamá y el papá de Paula estén acá en Estados Unidos. Me dieron una noticia, la peor noticia que he recibido en mi vida. Ya acá a mi esposa médicamente no le van a hacer nada más en el hospital, le dieron un mes de vida y ya me la llevo para la casa”, dijo entre lágrimas Vega.

Ante esta emergencia, el colombiano acudió a la ayuda de las redes sociales para llevar a los Estados Unidos a sus suegros y a sus padres, quienes no contaban con una visa que les permitiera viajar de manera inmediata a Estados Unidos. Por eso pidió que se les otorgue una visa humanitaria y así ellos puedan estar al lado de Paula en sus últimos días de vida.

“Pido que me ayuden, necesitamos a mis suegros y a mis papás acá [...] Me duele ver cómo cada día su cuerpo se consume. La verdad, es desgarrador [...] Le he escrito al presidente, le he escrito a todo el mundo en Instagram para que me ayude con esa visa humanitaria, para que ellos estén acá, para poderlos traer y que mi esposa pueda tener sus últimos días junto a su familia en armonía”, se le escucha decir con la voz entrecortada a Sergio.

Paula Durán se encuentra en casa, donde estará acompañada por sus padres. - Foto: Instagram: Sergio Vega

Esas lágrimas valieron todo, ya que gracias a su esfuerzo y a la ayuda de la gente en redes sociales, hoy puede tener a los padres de su esposa al lado de ella.

Famosa abogada asumió su caso

Esta semana, el huilense recibió otra buena noticia: la abogada Jessica Domínguez, conocida como el ángel de la justicia, asumió el caso de su esposa.

De acuerdo con la jurista, la Ley de Inmigración y Nacionalidad tiene una sección que permite que los extranjeros “inadmisibles” ingresen a la nación norteamericana temporalmente. Asimismo, indicó que esta se aplica cuando hay una razón humanitaria urgente.

“Gracias por enseñarnos el verdadero significado del amor. Hemos visto tanto amor que le tienes a tu esposa, la fortaleza que nos inspira para salir adelante y acá estoy para decirte que juntos vamos a luchar para que Dios te regale ese deseo de tu corazón, porque no hay peor lucha que la que no se hace. La fe mueve montañas y vamos a luchar juntos”, indicó inicialmente.

Jessica Domínguez es una abogada experta en temas migratorios. - Foto: Instagram: Jessica Domínguez

Luego, Domínguez agregó en la BBC: “Estamos haciendo un llamado directo al gobierno de Joe Biden. Ellos tienen el poder para cambiar esta situación. Hay que presentar razones humanitarias y en este caso tenemos tantas. Hay suficiente evidencia para pedir una visa humanitaria”.

Sergio Vega compartió días atrás, precisamente, un video en el que aparece su pareja sentimental pidiéndole al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que atienda la súplica de otorgarles a sus familiares una visa humanitaria.

“Hola, señor presidente, señor Biden. Quiero pedirle de antemano que por favor puedan pasar mis papás y mis suegros acá a los Estados Unidos para poder estar con el apoyo de ellos. Muchas gracias, señor presidente, saludos a su señora esposa, la primera dama, y a todos sus seres queridos. Dios me lo bendiga”, manifestó Paula Durán.