“Hemos visto el cambio en ella”: Sergio Vega sobre los avances de Paula Durán, colombiana con cáncer terminal en Estados Unidos

Una de las miles de historias de colombianos e inmigrantes en Estados Unidos ha venido retumbando en los medios internacionales, así como en las políticas migratorias del país norteamericano; esto luego de que a través de un video en redes sociales, Paula Durán, quien lucha contra un cáncer de cabeza, en conjunto con su pareja, Sergio Vega, ambos nacionales, le pidieran al presidente Biden que interfiriera para que los padres de la mujer puedan viajar a visitarla.

Y luego del boom que representó el conmovedor video e historia de esta familia colombiana, además del acogimiento que tuvo por parte de las autoridades nacionales, puesto que la Cancillería ya ha iniciado el trámite para la visa humanitaria con la que los padres de Durán podrían ir a visitarla, Vega ha recalcado que el panorama ha venido cambiando y cada vez reciben más ayuda.

Sergio Vega señaló que Paula Durán ya se encuentra en la casa - Foto: Instagram: Sergio Vega

Y a pesar de las noticias que ha tenido con respecto al estado de salud de su esposa, Vega resaltó este 12 de enero, que tiene la esperanza de que un milagro suceda y Durán pueda estar mejor, ver a sus hijas crecer, incluso, resaltó que la llegada de nuevo a casa habría sentado bien a la colombiana.

“En el apartamento 1118, acá en Concord, California, se está empezando a obrar un milagro, realmente estamos empezando a sentirlo. Hemos tenido 3 días acá en el apartamento y hemos visto el cambio en ella”, puntualizó Vega, quien positivamente actualizó el estado de salud de su esposa para sus seguidores tras haber dejado el hospital, como resultado a la recomendación médica, ya que no cuentan con más tratamientos para intervenirla.

Además, Vega también resaltó que en medio de su investigación y las ayudas recibidas, ya había logrado ponerse en contacto con un médico italiano que le habría orientado sobre algunos otros métodos para que Durán pueda desarrollar una mejoría.

“Tengo el tratamiento que va a levantar a mi esposa, con la cual voy a llegar hasta viejito. Estoy muy motivado y recargado de energía porque acá en la casa he podido descansar un poco más. He dormido al lado de ella y la he podido abrazar […]. Cada vez que conseguía un producto me daba mucha felicidad porque sé que me ayudará a tener a mi esposa por mucho tiempo más”, comentó en su video.

Pese a que destacó que su esposa está contenta de regresar a la casa, el huilense no ocultó su preocupación por la falta de atención médica que tendrá y aseguró que tiene miedo, puesto que en el hospital contaban con varios servicios. Asimismo, manifestó que la enfermera que consiguieron solo puede ir cuatro días a la semana.

“Paula está muy fuerte. A pesar de lo que está viviendo, ella realmente está feliz de estar con sus niñas y su bebé en la casa. Vamos a estar todos juntos”, indicó el colombiano.

El tercer hijo de Sergio y Paula nació cuando su esposa ya había sido diagnosticada con cáncer de cerebro y estómago - Foto: Instagram @sergiovega228711

Luego, añadió: “Yo si tengo un poco de miedo, pues en el hospital tenemos una atención inmediata. En la casa solo va a estar una enfermera por una hora, cuatro días a la semana. Ahora me va a tocar volverme enfermero y médico”.

El hombre recalcó que le preocupa que su mujer no tenga la atención médica que necesita. Además, enfatizó que los servicios de salud adicionales en Estados Unidos son costosos. “Hablé hace poco con la empresa que presta ese servicio, para ver si la enfermera puede estar más tiempo debido a que Paula necesita atención médica 24 horas. Los dolores que sufre ella son muy fuerte”, concluyó.

Es de recordar que, el huilense aseguró que los doctores que la estaban atendiendo en el hospital John Muir Health le dijeron que se la llevara para la casa en compañía de una enfermera, puesto que médicamente ya no tenía cura.

“Estoy pidiendo que la mamá y el papá de Paula estén acá en Estados Unidos. Me dieron una noticia, la peor noticia que he recibido en mi vida. Ya acá a mi esposa médicamente no le van a hacer nada más en el hospital, le dieron un mes de vida y ya me la llevo para la casa”, manifestó en ese momento, dejando en claro la urgencia del asunto.