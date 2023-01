Dolorosa noticia sobre colombiana con cáncer terminal en EE. UU., su esposo pide ayuda

La madre de Paula Durán aseguró que el trato que recibió su hija en el hospital no fue el adecuado.

Sergio Vega, colombiano que reside desde hace algunos meses en Estados Unidos, continúa pidiendo ayuda para que los padres de su esposa, Paula Durán, a quien le diagnosticaron cáncer en la cabeza, puedan viajar a verla lo más pronto posible.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el hombre compartió este martes un video en el que aparece su pareja sentimental pidiéndole al presidente de la nación norteamericana, Joe Biden, que atienda la súplica de otorgarles a sus familiares una visa humanitaria. Además, indicó que la idea es que la Casa Blanca les colabore.

“Hola señor presidente, señor Biden. Quiero pedirle de antemano que por favor puedan pasar mi papás y mis suegros acá a los Estados Unidos para poder estar con el apoyo de ellos. Muchas gracias, señor presidente, saludos a su señora esposa, la primera dama, y a todos sus seres queridos. Dios me lo bendiga”, manifestó Durán.

Gloria Camargo, madre de la joven huilense, también se pronunció recientemente con respecto a la compleja situación que vive su hija y reveló una dolorosa noticia sobre la atención que recibió su hija por parte del centro médico donde se encontraba internada.

Igualmente, la mujer no desaprovechó el momento para quejarse públicamente del trato que le dieron en los últimos días a Paula y puntualizó que la dejaron a su suerte, ya que la mandaron para la casa.

“Mi hija actualmente no tiene servicios de salud, ya la enviaron para la casa. La dejaron a su suerte porque para ellos ya no hay nada que hacer. Sentimos mucho dolor de que la medicina nos diga que ya no hay nada que hacer por ella”, precisó en Noticias RCN.

Camargo le pidió finalmente al presidente Gustavo Petro que los ayude a tramitar las visas humanitarias lo más pronto posible para poder viajar a Estados Unidos y estar con Durán.

“Vean a una mamá, la cual tiene un dolor muy grande en su corazón de no poder estar al lado de su hija en un momento tan duro como el que está atravesando”, indicó inicialmente.

Luego, concluyó: “Por favor, que el presidente Petro escuche a esta madre, que ruega y suplica, por intervenir con el gobierno de Estados Unidos para que me puedan dar esa visa humanitaria”.

Comunicado de la Cancillería

La Cancillería de Colombia, por su parte, aseguró este lunes mediante un comunicado de prensa que estableció contacto con Sergio y que el trámite de la visa humanitaria que solicitó de manera urgente ya se viene adelantando.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, desde que conoció el caso de la familia Vega Durán y por instrucciones directas del Canciller Álvaro Leyva Durán, se ha estado en contacto permanente con el señor Sergio Vega, a quien se le ha brindado el acompañamiento necesario a través de la dirección de Asuntos Consulares.

De acuerdo con la asistencia humanitaria que se brinda en estos casos, la Cancillería de Colombia ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en Colombia la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Andrea Durán.

Seguiremos acompañando a Paula Andrea, a Sergio y a toda su familia en lo que necesiten, de acuerdo con los protocolos de asistencia a colombianos en situación de vulnerabilidad. Lamentamos la situación que están viviendo y haremos todo lo posible para que Paula pueda estar con sus padres”, se lee en el documento emitido por el ministerio de Relaciones Exteriores.