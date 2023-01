Colombiana Paula Durán aparece en video con un sentido mensaje

La colombiana Paula Durán publicó un video, por medio de la cuenta en Instagram de su esposo, Sergio Vega, en el cual pide que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, atienda la súplica de otorgar una visa humanitaria que le permita a su familia colombiana viajar a Estados Unidos y acompañarla a ella en medio de su compleja situación de salud.

“Hola señor presidente, señor Biden. Quiero pedirle de antemano que por favor puedan pasar mi papás y mis suegros acá a los Estados Unidos para poder estar con el apoyo de ellos. Muchas gracias, señor presidente, saludos a su señora esposa, la primera dama, y a todos sus seres queridos. Dios me lo bendiga”, aseguró Durán en este video:

“Aquí en Estados Unidos, aquí no tienes que tener un apellido o un amigo político para que te atiendan”, dijo Sergio Vega en diversas entrevistas hechas para medios de Estados Unidos y de Colombia tras conseguir su objetivo de hacer viral el caso de su esposa, de quien dijo, le queda un mes de vida y lo dejará a él con tres menores de edad.

De acuerdo con Vega, su esposa tiene cáncer en el cerebro y, salvo un milagro, los médicos han dicho que su deceso es inminente en cuestión de un mes. Por esa razón, aseveró, está suplicando que el gobierno de Estados Unidos permita que tanto los padres de ella como de él puedan pisar territorio estadounidense.

Madre de Paula Durán le pide ayuda al presidente Gustavo Petro - Foto: Instagram: Sergio Vega/SEMANA

“Está consciente 100 % de lo que está pasando, está aferrada a la vida”, aseguró su esposo, al señalar que, por cuenta de la publicación de un video que hizo, sus seguidores se multiplicaron por miles y decenas de personas mediáticas le han escrito señalando que le ayudarán con sus contactos para alcanzar el propósito. “Andrea Petro, maravillosa esa mujer, me conectó con Cancillería, con el cónsul”, aseguró Vega al indicar que, por ejemplo, la hija del presidente Gustavo Petro se comunicó con él y logró que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pronunciara.

También dijo que ha concedido muchas entrevistas en medios estadounidenses por cuenta de actrices colombianas radicadas en ese país. “Que se vuelva viral ayuda a presionar”, aseguró. Por ahora, indicó, su esposa está en casa y él ha dejado de trabajar por estar con ella. Por cuenta de ello, explicó, se le ha hecho complejo pagar la renta de 2.150 dólares que paga en su residencia de San Francisco.

El colombiano Sergio Vega pide una visa humanitaria para sus suegros y sus padres estén al lado de él y su esposa - Foto: Instagram @sergiovega228711

Sergio Vega migró al país del norte hace unos años para buscar un mejor futuro, pero la vida lo sorprendió a él y su esposa Paula. Ella fue diagnosticada con cáncer en el estómago y en el cerebro. Ellos migraron en mayo de 2022 desde Neiva a Estados Unidos junto a sus otros dos hijos. Pero al llegar allí se enteraron de que Paula estaba embarazada. En los exámenes médicos de rutina, encontraron que Paula padecía la dura enfermedad.

Para que su hijo sobreviviera, tuvieron que hacerle cesárea y nació como un bebé prematuro. Acto seguido tuvo que ser operada para extraer el tumor, pero el cáncer está en una etapa muy avanzada y por ello parece inminente su deceso. “Estoy pidiendo que la mamá y el papá de Paula estén acá en Estados Unidos, me dieron una noticia, la peor noticia que he recibido en mi vida. Ya acá a mi esposa médicamente no le van a hacer nada más en el hospital, le dieron un mes de vida y ya me la llevo para la casa”, dijo entre lágrimas Vega.

“Pido que me ayuden, necesitamos a mis suegros y a mis papás acá [...] Me duele ver cómo cada día su cuerpo se consume, la verdad es desgarrador [...] Le he escrito al presidente, le he escrito a todo el mundo en Instagram para que me ayuden con esa visa humanitaria, para que ellos estén acá, para poderlos traer y que mi esposa pueda tener sus últimos días junto a su familia en armonía”, aseguró.

Este fue el comunicado de la Cancillería sobre el particular:

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, desde que conoció el caso de la familia Vega Durán y por instrucciones directas del Canciller Álvaro Leyva Durán, se ha estado en contacto permanente con el señor Sergio Vega, a quien se le ha brindado el acompañamiento necesario a través de la dirección de Asuntos Consulares.

De acuerdo con la asistencia humanitaria que se brinda en estos casos, la Cancillería de Colombia ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en nuestro país la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Andrea Durán. Seguiremos acompañando a Paula Andrea, a Sergio y a toda su familia en lo que necesiten, de acuerdo con los protocolos de asistencia a colombianos en situación de vulnerabilidad. Lamentamos la situación que están viviendo y haremos todo lo posible para que Paula pueda estar con sus padres.