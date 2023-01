La súplica a Petro de la madre de colombiana enferma en EE. UU: “Que el presidente escuche”

Sergio Vega y su familia, que decidieron migrar a Estados Unidos para buscar un mejor futuro, viven un verdadero drama debido a que su esposa, Paula Durán, le diagnosticaron recientemente cáncer en el estómago y en la cabeza.

Ante esta compleja situación, el colombiano decidió compartir un video en su perfil oficial de Instagram y confirmó que a su pareja sentimental le dieron solo un mes de vida. Además, le pidió ayuda el Gobierno para que los padres de esta puedan viajar a verla.

“Estoy pidiendo que la mamá y el papá de Paula estén acá en Estados Unidos. Me dieron una noticia, la peor noticia que he recibido en mi vida. Ya acá a mi esposa médicamente no le van a hacer nada más en el hospital, le dieron un mes de vida y ya me la llevo para la casa”, manifestó entre lágrimas Vega.

Gloria Camargo, madre de la joven huilense, también se unió al llamado que le hizo su yerno al gobierno y le pidió al presidente Gustavo que los ayude a tramitar las visas humanitarias lo más pronto posible.

“Vean a una mamá, la cual tiene un dolor muy grande en su corazón de no poder estar al lado de su hija en un momento tan duro como el que está atravesando”, señaló la mujer en Noticias Caracol.

Sergio Vega hizo un llamado por redes sociales para que su mensaje sea escuchado por el gobierno colombiano y estadounidense - Foto: Instagram @sergiovega228711

El tercer hijo de Sergio y Paula nació cuando su esposa ya había sido diagnosticada con cáncer de cerebro y estómago - Foto: Instagram @sergiovega228711

Luego, añadió: “Por favor, que el presidente Petro escuche a esta madre, que ruega y suplica, por intervenir con el gobierno de Estados Unidos para que me puedan dar esa visa humanitaria”.

La madre de la colombiana recalcó en ese mismo medio que su hija y Sergio Vega viajaron a principios del año pasado al país norteamericano para buscar un mejor futuro. Sin embargo, indicó que meses después le detectaron esa grave enfermedad.

La Cancillería de Colombia, por su parte, aseguró este lunes mediante un comunicado de prensa que estableció contacto con Sergio y que el trámite de la visa humanitaria que solicitó de manera urgente ya se viene adelantando.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, desde que conoció el caso de la familia Vega Durán y por instrucciones directas del Canciller Álvaro Leyva Durán, se ha estado en contacto permanente con el señor Sergio Vega, a quien se le ha brindado el acompañamiento necesario a través de la dirección de Asuntos Consulares.

De acuerdo con la asistencia humanitaria que se brinda en estos casos, la Cancillería de Colombia ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en Colombia la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Andrea Durán.

El colombiano Sergio Vega pide una visa humanitaria para sus suegros y sus padres estén al lado de él y su esposa - Foto: Instagram @sergiovega228711

Seguiremos acompañando a Paula Andrea, a Sergio y a toda su familia en lo que necesiten, de acuerdo con los protocolos de asistencia a colombianos en situación de vulnerabilidad. Lamentamos la situación que están viviendo y haremos todo lo posible para que Paula pueda estar con sus padres”, se lee en el documento emitido por el ministerio de Relaciones Exteriores.

Cabe mencionar que varias personalidades de la farándula nacional, como Carolina Cruz, Mónica Fonseca y Marcela Mar, entre otras, han divulgado la historia de esta pareja colombiana en sus diferentes redes sociales con el objetivo de recaudar fondos.