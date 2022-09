Presidente Joe Biden inició su viaje a Londres para asistir al funeral de la reina Isabel II

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, partió este sábado a Londres para asistir al funeral de la reina Isabel II.

El funeral de Estado, el primero en Reino Unido desde la muerte de Winston Churchill en 1965, se realizará el lunes 19 de septiembre en la Abadía de Westminster en Londres a las 11:00 a. m. (hora local).

Biden estará entre varios cientos de líderes de todo el mundo que asistirán al histórico evento, junto con otros 2.000 invitados.

Si bien asistirán los gobernantes de la Unión Europea, Francia, Japón y muchos otros países, los mandatarios de Rusia, Afganistán, Birmania, Siria y Corea del Norte no fueron invitados.

El domingo, Biden asistirá a una recepción organizada por el rey Carlos III, anunció la Casa Blanca. Ambos hablaron por teléfono el miércoles y Biden prometió preservar la “relación especial” entre sus países.

Biden iba a reunirse el lunes con la nueva primera ministra británica, Liz Truss, en la residencia de esta en Downing Street, pero el encuentro fue cancelado, anunciaron funcionarios estadounidenses y británicos.

La primera reunión entre los dos gobernantes tendrá lugar el miércoles en Nueva York cuando lleguen para asistir a la Asamblea General anual de las Naciones Unidas, precisaron.

Los líderes mundiales comenzaron a llegar a Londres el sábado para prepararse para el funeral de Isabel II, fallecida el jueves 8 de septiembre a los 96 años y tras siete décadas de reinado.

Su presencia, junto con la de cientos de miles ciudadanos británicos y de todo el mundo, plantea un reto extraordinario para la policía británica.

Será el evento policial más grande de la historia de Londres, dijo el viernes la policía metropolitana. Más de 2000 oficiales de todo el país fueron reclutados para ayudar a Scotland Yard.

Reina Isabel II permanece en capilla ardiente hasta el próximo lunes - Foto: AP Photo/ Danny Lawson

Después del funeral, el ataúd de la reina será trasladado en un coche fúnebre real al Castillo de Windsor, en el oeste de Londres, para otra ceremonia.

A eso le seguirá un entierro familiar en el que la reina descansará junto a su difunto esposo Felipe, sus padres y su hermana menor.

Agenda de la primera ministra

Aunque se canceló el encuentro con el presidente de Estados Unidos. Truss mantiene, en cambio, las citas previstas para esta jornada con el primer ministro irlandés, Micheal Martin; con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y con el presidente polaco, Andrzej Duda.

Durante el día ya se ha reunido con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

Además, Truss tiene prevista una llamada telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, y ya ha conversado con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyán, ha explicado el Número 10 de Downing Street.

Estas reuniones están consideradas como contactos informales y no como reuniones bilaterales formales, pero no se descarta que se aborden cuestiones políticas, ha explicado la agencia de noticias británica The Press Association.

En el caso de Nueva Zelanda, ha sido Ardern la que ha indicado que la muerte de la reina Isabel II y el nuevo rey Carlos III serán el “centro de la conversación” y también podrían tratar Ucrania y el acuerdo de libre comercio que negocian ambos países.

El príncipe heredero saudí viajará a Londres pero no asistirá al funeral

Entre tanto, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, viajará a Londres para expresar personalmente sus condolencias por el fallecimiento de la reina Isabel II, pero no está previsto que acuda al funeral de Estado, el lunes, en la abadía de Westminster.

El Gobierno británico ha incluido a Arabia Saudí en su lista de invitados para la cita, a la que se espera que asistan unos 500 líderes internacionales. La Embajada saudí se ha limitado a confirmar que Bin Salman, que gobierna ‘de facto’ el país, viajará a Reino Unido, informa la BBC.

Será la primera visita del heredero a Reino Unido desde que fuese señalado en 2018 como presunto cerebro del asesinato del periodista Yamal Jashogi, que desapareció tras entrar en el consulado saudí en Estambul.

Bin Salman tiene previsto verse con el nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, que el domingo ofrecerá una recepción a los líderes internacionales, pero no asistirá al funeral del lunes, según fuentes citadas por la cadena Sky News. Al funeral acudirán, en cambio, representantes del Ministerio de Exteriores saudí.

Con información de AFP y Europa Press