Una mujer de Colorado ató, apuñaló y estranguló a su cita de Tinder

Una mujer de Colorado está acusada de atar a un hombre que conoció en Tinder antes de apuñalarlo, asfixiarlo y amenazarlo con matarlo dentro de su apartamento, según afirmó la policía local.

Lauren Dooley, de 22 años, fue arrestada el miércoles 28 de septiembre después de que los agentes de policía de Colorado Springs respondieran a un llamado proveniente de un complejo de apartamentos en la cuadra 2500 de Each Cache La Poudre Street.

Los oficiales habían recibido una llamada alrededor de las 5:45 p. m. de esa tarde donde escucharon a la víctima de 21 años decir que estaba “sangrando por toda la cama” y decirle a alguien: “porque me cortaste” y “vas a matarme”, según una declaración jurada de arresto obtenida por FOX 21.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a un hombre desnudo y sangrando en el estacionamiento del complejo de apartamentos.

La víctima le dijo a los oficiales que los dos se habían conocido en Tinder y acordaron ir a su departamento. - Foto: Gettyimages

Además, se vio a la víctima alejándose de Dooley, “que parecía tener sangre en los brazos y las manos”, según una declaración jurada de arresto. La víctima la acusó de atarlo y cortarlo.

La víctima le dijo a los oficiales que los dos se habían conocido en Tinder. Acordaron ir a su departamento donde ella se quitó la ropa y le practicó sexo oral antes de usar una cuerda para unir las muñecas y los tobillos de la víctima. La víctima dijo que “lo encontró extraño, pero accedió”, según la declaración jurada.

En algún momento, Dooley sacó un cuchillo de cocina y le exigió a la víctima que fuera a la habitación, momento en el que la víctima ya no quería quedarse en su apartamento.

Sin embargo, obedeció a Dooley por temor a su vida y se metió en su cama. Luego, Dooley se subió encima de él y le cortó el hombro izquierdo antes de asfixiarlo con las manos y luego con un cinturón, según la declaración jurada.

Según los informes, Dooley se molestó porque la víctima estaba “sangrando por toda la cama”, por lo que le dijo que se metiera en la bañera, según la declaración jurada. El cumplió y Dooley luego ordenó comida de DoorDash y le dijo: “si gritas o dices algo, te mato”.

Después de comer, Dooley se metió en la cama con la víctima y lo cubrió con una manta. La víctima notó que el cuchillo que había usado antes estaba a sus pies. Después de que ella se durmió, la víctima logró obtener el cuchillo y liberarse. Mientras intentaba obtener sus llaves y su teléfono, chocó contra una mesa, la despertó y corrió al estacionamiento en busca de ayuda.

Los oficiales, por su parte, realizaron un hallanamiento en el apartamento de Dooley y encontraron un cuchillo de cocina cerca de la cama, varios trapos empapados y sangre por todo el baño.

Hasta el momento, Dooley fue arrestada y acusada de varios delitos graves, incluido secuestro en segundo grado, asalto en segundo grado, amenazas y encarcelamiento falso. Se espera su sentencia final.

Insólito: hombre en Michigan asesinó y se comió los testículos de otro que conoció en ‘app’ de citas

En otros hechos similares, la semana pasada, un hombre de Michigan se declaró culpable de asesinar, desmembrar y comerse las partes del cuerpo de otro hombre que conoció en una aplicación de citas.

Mark David Latunski, de 53 años, del condado de Shiawassee, Michigan, admitió en la Corte el jueves pasado que mató al peluquero de 25 años Kevin Bacon después de atraer al estudiante de la Universidad de Michigan-Flint a su casa en diciembre de 2019, según el medio local Mlive.com.

Latunski se declaró culpable de los cargos de mutilación de un cuerpo y homicidio abierto, que abarca el homicidio en primer y segundo grado.

Además, Latunski reconoció haber apuñalado a Bacon en la espalda y haber llevado partes de su cadáver a la cocina, donde se las comió, después de conocer al joven en la famosa app de citas Grindr, que es una aplicación de conexión para hombres homosexuales, bisexuales y transgénero. Según los informes, también admitió ante la Policía que cortó los testículos de Bacon y los consumió.

Según los informes, la Policía encontró el cadáver de Bacon colgando del techo del sótano de Latunski en 2019, sin partes de él, con la garganta cortada y una cuerda atada alrededor de los tobillos.

“Kevin era un buen chico y no se merecía lo que le pasó”, dijo el padre de Bacon, Karl, según la WNEM local. Además, confesó que aún no ha podido procesar todo, pero que se siente aliviado de que su familia no tenga que revivir el asesinato de su hijo en la Corte.

Por el momento, Latunski enfrentará otra audiencia en la Corte el 18 de octubre, cuando se decidirá si es culpable de asesinato u homicidio involuntario en primer o segundo grado. Se enfrentará a una posible cadena perpetua en Michigan, que en 1847 se convirtió en el primer gobierno del mundo de habla inglesa en prohibir la pena capital.