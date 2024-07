La piratería colombiana

En momentos en que Colombia, junto con nuestros socios Andinos Ecuador y Perú negocia un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, nada más pertinente que conocer y saber cómo nos ven desde ese país en lo referente a la piratería. Para ello acudimos al informe por Países realizado por la Internacional Intellectual Property Alliance (IIPA).

De acuerdo al informe, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Republica Dominicana deben estar en la Lista de Observación Prioritaria (Priority Watch List) por sus altos índices de piratería.

A continuación, y por considerarlo de vital importancia, vale la pena también entrar a evaluar y comentar el reporte para Colombia 2005 la IIPA, recogido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).



Desde su creación en 1984, la IIPA, como gremio que aglutina al sector privado de la industria Norteamericana del Derecho de Autor, ha mostrado un interés especial por los reportes nacionales indicativos de piratería. Para el caso Colombiano, el reporte para 2005 puede ser visto aquí

En el caso particular de Colombia, desde 1989 nos encontramos en la Lista de observación por los elevados índices de piratería que muestran todos los sectores relacionados con el Derecho de Autor. Desde 1997 el énfasis y las observaciones presentadas por la IIPA, se centran particularmente en el punto de la implementación y aplicación efectiva de las normas adoptadas por el capitulo ADPIC - TRIPS de la OMC. Vale decir que nuestra normatividad vigente, se ajusta por completo a este parámetro.



En el año 2004 estuvimos en la Lista de observación. En los reportes de la IIPA para el año 2005, se recomendó que Colombia pase de la esta lista, a la 'priority watch list' (PWL). Para el año 2005 países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile y Republica Dominicana, se encuentran también en la misma situación.



La IIPA insiste en que los esfuerzos por reducir los índices de piratería en el país deben atacar y centrarse en tres frentes plenamente identificados: a) Mejorar la aplicación efectiva de las normas existentes, b) Las acciones concretas y el tema de licencias relativas al tema de televisión por cable y satélite, y c) Aplicación efectiva del capitulo sobre Asuntos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC - TRIPS.



A lo anterior hay que agregar que desde que se iniciaron las negociaciones del TLC en 2004 (y desde el año 2000 con las discusiones en torno al ALCA) la IIPA ha insistido en la necesidad imperiosa de que Colombia mejore sus esfuerzos en la aplicación efectiva de las normas para la reducción de los índices de piratería en sectores como el de la música particularmente en CD-R y DVD-R. De igual modo sectores como el del software, la piratería de televisión por cable, fotocopiado (reprografía) en las Universidades y alrededor de las escuelas y colegios.

Sobre este último punto relacionado con la reprografía en Universidades: Instituciones como la Cámara Colombiana del Libro y el Centro Colombiano de Derechos Reprografitos - CEDER, con la valiosa colaboración de las Universidades Colombianas, realizan ingentes esfuerzos para la negociación y otorgamiento de las licencias por remuneración compensatoria por copia privada. Fruto de ello, es que instituciones como la Universidad de los Andes, Externado, Rosario y Javeriana, entre otras, cuentan con las licencias respectivas, o están negociando las mismas, conforme a lo dispuesto en el los artículos 26 y 27 de la ley 98 de 1993 (Ley del Libro).



En síntesis, la IIPA encuentra muchos puntos por mejorar en los esfuerzos realizados por el gobierno y el sector privado en las campañas de lucha contra la piratería y en la aplicación efectiva de las normas para combatirla.

Quienes conocemos de tiempo atrás el rigor y rigidez de los informes presentados por la IIPA y sus tendencias, reconocemos su tesón, así como las buenas intenciones y propósitos inmersos en los mismo. Sin embargo, y en honor a la verdad, debemos decir que aun cuando efectivamente nuestros índices de piratería no son satisfactorios y mucho menos los deseables, no es menos cierto que las acciones iniciadas por el sector privado y por el Gobierno han sido claras y efectivas, logrando no solo una reducción de los mismos, sino arraigando dentro del grueso de la población Colombiana una cultura de respeto por los derechos de autor de terceros nacionales o extranjeros.

El tema del Derecho de Autor, pero en particular el rubro relacionado con nuestras industrias culturales evidencian tal ascenso. Recordemos que la importancia económica de los bienes protegidos es tan evidente, que estudios como el realizado en el año 2001 por el Convenio Andrés Bello y el Ministerio de Cultura, relativo al impacto de las industrias culturales en nuestro Producto Interno Bruto (PIB), evidencio que para el año 1998, su participación fue del 2.8%, poniéndonos a la par con Países como Chile y el Reino Unido con un 2.9%. Las cifras reportadas para el año 2004 confirma este hecho.

Las actuaciones conjuntas del sector público, del sector privado y de todos los demás actores interesados, han logrado que esfuerzos como el del Convenio Antipirateria para Colombia iniciado en 1995 y robustecido en 1999 con el apoyo Estatal, muestre como resultado que los índices de piratería han marcado una tendencia constante a la baja durante el último lustro.

Por lo tanto, como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones y como quedo sentado en el análisis realizado para el año 2004, debemos dejar claro que para el año 2005, en lo que respecta al tema del derecho de autor, resultan injustas las observaciones realizadas, pues Colombia sigue mostrando una iniciativa fuerte de protección de los bienes amparados por el Derecho de Autor y por la Propiedad Intelectual en general. Esta afirmación no es fruto del chovinismo, sino corroborada en los comparativos de los índices de los últimos años.

No obstante, y como no se trata de ser terco e incauto, y por el contrario se busca mejorar tales cifras, vale la pena tener en cuenta el aparte del reporte de la IIPA, donde se presentan algunas acciones y recomendaciones las cuales deberían ser tomadas por el Gobierno Colombiano en el 2005, no solo porque es importante saber cómo nos ven desde afuera, sino porque algunas de ellas ya han sido avocadas de tiempo atrás por los sectores interesados y por el Convenio Antipirateria para Colombia; y otras porque resultan trascendentales dentro del panorama que nos espera una vez se apruebe y suscriba el TLC Andino (AFTA).

Aspectos como el de las medidas tecnológicas efectivas de protección a contenidos, gestión de derechos, el de la responsabilidad y eximentes de responsabilidad por las violaciones de los derechos de autor y contenidos, por parte de los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) o en ingles, Internet Service Provider (ISP), son un tema recurrente tanto en las discusiones llevadas a cabo dentro del ALCA, como el TLC y en el informe de la IIPA. Por lo tanto este tema junto con el tema de medidas en frontera, y acciones civiles y penales efectivas, serán sin lugar a dudas un tema prioritario dentro de nuestra agenda en contra del flagelo de la piratería en Colombia.

Otros documentos de interés sobre el tema pueden ser consultados en: