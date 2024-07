'Raul Reyes' aseguró que las Farc solo aceptan canjear a los secuestrados por todos sus presos

El vocero de las Farc aseguró que el gobierno no tiene la intención de adelantar el intercambio humanitario, al tiempo que exaltó el esfuerzo de Francia para impulsarlo. "Valoramos mucho el esfuerzo del gobierno francés, como valoramos los esfuerzos que se hagan para sensibilizar al Gobierno colombiano que se niega rotundamente a un acuerdo", dijo Reyes.

También afirmó que no se reunirán con emisarios del gobierno mientras no haya una zona desmilitarizada. "No tenemos confianza en Álvaro Uribe ni en sus funcionarios", aseguró.