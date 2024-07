Seguridad:



Semana.com: ¿Cuál será su política de seguridad y qué puntos de la política de seguridad del alcalde Rodríguez le parece que deben continuar?



Francisco Hernández: Falta mayor presencia de la comunidad para retomar las propuestas que existen en cuanto a la seguridad ciudadana. El desequilibrio social es la principal causa del aumento en los índices delincuenciales. Entonces la inversión en lo social será clave para comenzar a solucionar el tema. Hay jóvenes que están entrando a la delincuencia por falta de oportunidades de estudio y trabajo por eso estoy promoviendo nuevos espacios en materia de generación de empleo y ampliación de cobertura educativa. Crearé una red de informantes que lideraré desde el despacho de la Alcaldía. Aumentaré los servicios de información para mejorar la reacción de la comunidad y de la Policía cuando se comete un delito. No podría continuar con ninguna política de seguridad porque hace mucho rato que en Cali eso no existe. Jhon Maro no ha ejercido el principio de autoridad.



Semana.com: Cali ha sufrido tres secuestros masivos en los últimos años. ¿Qué propuestas nuevas hace frente a este sensible tema?



F.H.: En esto va a ser vital la creación, en la primera semana del mes de mayo pasado, del batallón de alta montaña de Los Farallones. Pero mi apuesta es por la conectividad con las autoridades civiles y militares. La modernización de los sistemas de comunicación y la dotación de estos elementos a las diferentes comunidades rurales que circundan a Cali nos darán una ventaja grande para prevenir este tipo de secuestros. Fortaleceré el plan candado que ha demostrado su eficacia y por último, vincularé a la empresa privada en cada una de estas iniciativas para que la red de seguridad por Cali cuente con músculo financiero.



Semana.com: La Policía Metropolitana recibe anualmente 1.100 millones de pesos mientras que los Bomberos reciben 6.000 millones. ¿De donde sacará recursos para ampliar el pie de fuerza y mejorar la capacidad de la Policía?



F.H.: Los recursos que reciben estas instituciones están desequilibrados. No quiere decir que el benemérito cuerpo de Bomberos de Cali no deba ser atendido con buenos recursos pero debemos encontrar un balance con respecto a las necesidades de seguridad de la ciudad. Pienso en crear una bolsa común a donde lleguen los dineros que el municipio le aporta a estas dos instituciones y desde allí administrar a conciencia cada peso. También tocaré las puertas del gobierno nacional para que los recursos que hoy se le destinan a la Policía de Cali se aumenten. Además, pediré un fuerte aumento en la intercomunicación de la Policía con los miles de guardas de seguridad que existen en la ciudad.



Semana.com: En una fuerte ofensiva la Policía Metropolitana adelanta redadas cada fin de semana arrestando individuos con órdenes de captura vigentes y personas cometiendo delitos en flagrancia. ¿Será esta una política de seguridad que contará con su apoyo o propone otras maneras de contrarrestar la alta criminalidad que sufre la ciudad?



F.H.: El alcalde de Cali durante el último año ha sido muchas veces el comandante de la Policía Metropolitana, Oscar Naranjo. El ha ganado buen nombre a través de sus acciones policiales que los medios registran a diario. Acompaño al gobierno nacional en la reforma a la justicia para darle celeridad a los procesos judiciales que están parados y acabar con el alto hacinamiento que existe en las cárceles del país. En ese sentido respaldaré los controles policivos y militares que se necesiten para llenar de seguridad la ciudad.



Finanzas:



Semana.com: ¿De dónde piensa sacar recursos para el desarrollo y la inversión social en Cali sabiendo que el municipio, si bien es viable, se ve asfixiado por la reestructuración de su deuda durante 14 años?



F.H.: Hay fuentes de nuevos recursos que están en camino. El municipio incorporó mediante el plan de ordenamiento territorial 1.650 hectáreas para ser desarrolladas, esto sumado a los recursos que llegarán con la plusvalía y a la creciente inversión de la empresa privada le darán un aire a las finanzas municipales. Creo que el convenio de desempeño no tiene participación en estos recursos nuevos. Habrá que hacer una revisión profunda del catastro municipal para actualizar el recaudo de esta forma llegarán más recursos. Voy a proponer unos beneficios tributarios para los empresarios que quieran establecer sus negocios en Cali consiguiendo con esto aumentar el empleo y reactivar la economía local. Otra fuente de recursos es el acceso a los fondos de cooperación nacionales e internacionales. La primera convocatoria que haré será para comprometer a los medios de comunicación para que no sólo muestren la cara crítica de la ciudad sino para que acompañen un proceso de mejoramiento de la imagen acorde con las buenas acciones mi administración y de la ciudadanía, esto ayudará para que los grandes inversionistas regresen a Cali. Por otro lado convocaré a los parlamentarios vallecaucanos para que nos ayuden a traer recursos del presupuesto nacional e invertirlos en el campo social. Una de las medidas a corto plazo y de choque para asegurar la economía de varios grupos de familias en Cali es la abolir la ley zanahoria, este compromiso ayudará a que los taxistas, porteros, cocineros, meseros, cuidacarros y todos los empresarios de la noche puedan seguir sosteniendo su precaria economía familiar. Otros recursos frescos vendrán de la venta de los activos improductivos del municipio o de las acciones poco rentables que tiene el municipio en su portafolio de inversiones.



Semana.com: A pesar de que el recaudo en los impuestos aumentó considerablemente en los últimos años, ante la falta de dinero en el municipio ¿piensa crear más impuestos, subir los existentes o condonar a los morosos?



F.H.: No voy a crear más impuestos pero tengo que dejar en claro que con Francisco Hernández no habrá "papayazo" alguno. Me parece irresponsable ante la situación financiera del municipio ofrecer congelamientos o condonaciones pero este tema lo analizaremos de acuerdo con las coyunturas que se nos vayan presentando y en conjunto con el Concejo municipal.



Semana.com: Dentro de los 48.000 millones de pesos que le llegan al Valle del Cauca por cuenta del plan de desarrollo no se incluyeron partidas para Cali. ¿Qué opina de la actividad de los parlamentarios vallecaucanos y cómo será su interlocución con ellos?



F.H.: El municipio de Cali requiere los recursos del plan de desarrollo y una gestión comprometida de los parlamentarios vallecaucanos. A nuestros parlamentarios les faltó gestión en esta oportunidad, eso es concreto y el electorado lo va a castigar.



Salud:



Semana.com: Según datos de la Secretaría de Salud municipal para el año 2003 el 45 por ciento de los caleños no tiene cobertura de salud, este problema se concentra entre los estratos con menores recursos. ¿En esta materia cuál será el mecanismo que propone para ampliar la cobertura y de dónde saldrán los recursos?



F.H.: Ese tema lo manejaré de acuerdo con la política nacional que para el caso viene implementando el gobierno de Uribe a través del Ministerio de la Protección Social. Sin embargo soy optimista con respecto a la ampliación de la cobertura y a la actualización de la base de datos del Sisben para Cali. Como alcalde haré todo lo que esté a mi alcance para gestionar ante el Presidente los recursos que hagan falta para mejorar la cobertura en salud.



Educación:



Semana.com: Para el año 2003 se calcula que hay en Cali 150.000 niños por fuera del sistema educativo engrosando el caudal de personas que pueden convertirse en delincuentes. ¿Qué políticas va a desarrollar para aliviar esta grave situación?



F.H.: Se está terminando de aplicar la reforma educativa pero existe mucha controversia ante el tema en algunos sectores de docentes. Pero mientras esto sucede estoy seguro que los colegios privados nos pueden dar una mano para que en horarios diferentes a los de sus clases normales puedan entrar estos niños sin escuela o colegio a tomar clases mientras se les soluciona definitivamente su situación. Mi administración tendrá énfasis en la consecución de recursos para ampliar la cobertura educativa, mejorar la calidad de la educación que se imparte en Cali y la pertinencia de lo que se enseña. Mi compromiso es conseguirle un cupo a cada niño que no va hoy al colegio. También estoy pensando en las aulas tecnológicas, eso requiere una educación para el trabajo mucho más eficiente: la educación para el reciclaje es un buen ejemplo.



Continúa