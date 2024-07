Jorge Mejía II

Transporte



Semana.com: ¿Qué hará en torno al problema vial y su atraso de más de 10 años que está ocasionando graves problemas a la ciudad?



J.M.: Mi programa se refiere a este aspecto de manera específica en los siguientes dos puntos:



- Elaborar y formular un nuevo Plan Vial para Medellín.



- Continuar el desarrollo del programa actual de Metroplus, auspiciado por la Nación y el Área Metropolitana, como complemento al Metro; desarrollando las nuevas empresas operadoras del sistema incorporando a los actuales administradores de rutas, propietarios de vehículos y conductores.



- Continuar los corredores viales en y para las zonas de alta densidad habitacional, las vías que permiten alimentar el Metro y las vías para mejorar la malla vial de barrios con deficiencia.



- Continuar en lo que al municipio compete la doble calzada a las Palmas.



Semana.com: ¿Qué ha pensado acerca del sistema de Metrocable que se está construyendo en la comuna nororiental? ¿Piensa aplicarlo en otros sitios neurálgicos y de gran concentración poblacional?



J.M.: Las prioridades en aspectos viales serán: El sistema de Metroplus, la integración con el Metro y continuar los corredores viales en y para las zonas de alta densidad habitacional, las vías que permiten alimentar el Metro y las vías para mejorar la malla vial de barrios con deficiencia.



Privatización y descentralización



Semana.com: ¿Entre sus métodos para conseguir recursos está la venta de empresas estatales?



J.M.: Consideramos las Empresas de Propiedad del Municipio como el Patrimonio Estratégico de la ciudad, ellas no solo prestan los servicios de su objeto, sino que transfieren utilidades al Municipio y regulan los costos de los servicios públicos. En conclusión, no habrá privatizaciones.



Parques, clubes y espacio público



Semana.com: ¿Cuál será su postura frente al tema de volver el campo de golf del Club El Campestre, un parque para la zona de El Poblado?



J.M.: Sobre los terrenos del Club Campestres se da la oportunidad para que la Administración pública local, sin colocar a nadie contra la pared, le garantice a la ciudad la preservación de ese gran activo ambiental, que no lo es tan sólo del Poblado, como adquirir las fajas de terreno necesarias para construir un inmenso Parque verde o un atractivo sendero ecológico, opción al asfixiante tráfico pesado, al calor fastidioso del asfalto y al creciente avance del cemento sobre un cementerio de árboles caídos. Así como en el norte tenemos el concurrido Parque Norte, en el sur podríamos tener el oxigenante Parque Sur. De la deuda social del Estado, somos acreedores todos.



Semana.com: ¿Qué va a hacer en materia de otros parques que necesita la ciudad teniendo en cuenta las pocas zonas verdes con que cuenta? y ¿Cuál su política respecto al tema del espacio público?



J.M.: Respondo simultáneamente a las siguientes dos. Al respecto este es el resumen de mis propuestas sobre espacio público:



- Fortalecer el Banco de Tierras.



- Continuar los proyectos de recuperación y potencialización del Centro.



- Usar el desarrollo de los corredores del Metro y Sistema Masivo de Transporte de Mediana Capacidad, para densificar la ciudad, en proyectos de participación oficial y privada.



- Hacer uso intensivo de los Planes Parciales para soluciones de reconstrucción y mejora de zonas. Activación, fortalecimiento y redefinición, de ser necesario, de los ya aprobados o iniciados, reconociendo su falta de sensibilización y concertación, así como la demostración de un reparto de cargas y beneficios mas provechoso para la ciudadanía.



- Adelantar un Plan Parcial para la construcción de un parque verde en la zona del Poblado, como base de la integración de la zona.



- Favorecer y participar en el desarrollo de polos barriales. Establecer un programa que parta de las experiencias positivas del PRIMED y que continúe el mejoramiento barrial, buscando para ello apoyo internacional.



- Privilegiar en el desarrollo de espacio público, los sectores con menor promedio de áreas por habitante y mayores densidades poblacionales.



- Adelantar una gestión integral de los Cerros Tutelares.



- Seguir promoviendo la construcción de los parques lineales en las márgenes de las quebradas.



Desarrollo



Semana.com: ¿Cuál será la orientación que dará al manejo de las Empresas Públicas de Medellín durante su administración?



J.M.: Compendio mis propuestas al respecto:



- Se definirá una política clara y transparente de las transferencias de EPM y demás empresas municipales al Municipio, que consulte la viabilidad empresarial de largo plazo y las necesidades sociales de la ciudad.



- La inversión social, exceptuando aquella que es necesaria para la sostenibilidad del objeto social de la entidad, la asumirá el Municipio. Las decisiones de inversión de las empresas municipales se tomarán bajo criterios de viabilidad empresarial que consulten las necesidades de crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad social en una perspectiva de largo plazo.



- Dentro del margen permitido por las disposiciones legales, el Municipio se constituirá un fondo de solidaridad social, con recursos provenientes parcialmente de las transferencias de EPM, con la función de subsidiar las tarifas de los servicios públicos de subsistencia a los estratos socioeconómicos más bajos, de igual manera se propiciará el sistema de prepago.



- Se adoptará un mecanismo de elección de dignatarios de la Junta Directiva de la Entidad, respetando las disposiciones de la Ley 142, que garantice una amplia representatividad de las fuerzas vivas de la ciudad.



- Se establecerán unos requisitos mínimos de idoneidad que se exigirán a los candidatos a la Junta Directiva. Paralelamente se presentará un proyecto de acuerdo para que en lo sucesivo la Junta Directiva sea nombrada por un procedimiento rotativo, con una dedicación y una remuneración acorde con la relevancia y complejidad de la Empresa, sin menoscabo de las competencias asignadas legalmente al Alcalde, como Representante legal del Municipio, dueño de la Empresa.



- Se le dará prioridad al concurso de méritos como mecanismo de selección y promoción del personal. Además se adoptarán las medidas tendientes a recuperar el Clima organizacional y el sentido de pertenencia de los trabajadores de las empresas municipales.



- Se aceptarán las actuaciones de veedurías.



- Convertiremos a EPM en líderes del desarrollo tecnológico en la ciudad mediante un consorcio con capital privado y las Universidades de la ciudad, que desarrollo empresas de base tecnológica.



Continúa