Seguridad:



Semana.com: ¿Cuál será su política de seguridad y qué puntos de la política de seguridad del alcalde Rodríguez le parece que deben continuar?



Juan Manuel Pulido.: La seguridad no se garantiza con la sola represión del delito, tenemos que invertir en lo social para acabar con los caldos de cultivo donde se gestan el hambre, la miseria y la violencia. Mi propuesta educativa, junto con los programas escuela saludable y de restaurantes escolares, acabará con el sentimiento de exclusión. La inversión social previene el delito y de la mano de este aspecto es imperativo ejercer autoridad para articular la parte represiva. Me propongo revisar la forma como se asignan las partidas presupuéstales para la Policía, lograr continuidad en el cargo del comandante de la Policía Metropolitana y hacer una rotación periódica y permanente de los agentes de policía para que no permanezcan mucho tiempo en determinados puestos. La confianza ciudadana no podrá ser recuperada mientras sigan existiendo lugares vedados para las autoridades legítimamente constituidas, como tampoco lo será en la medida en que siga existiendo un contubernio entre algunos malos representantes de la Policía y los delincuentes.



De la política del actual Alcalde rescataré los Distritos de Paz, muy consecuente con la política de inversión social. Es reconstruir el tejido social involucrando a los jóvenes en alto riesgo que residen en el distrito de Agua Blanca y zonas de ladera. Continuaré también fortaleciendo algo que en materia represiva ya inició este gobierno y el número único de despacho, el 123, herramienta fundamental para dar aviso oportuno y por lo tanto respuesta oportuna en los hechos que guardan relación con la comisión de delitos. Son 68 números que se concentran en esos tres dígitos.



Semana.com: Cali ha sufrido tres secuestros masivos en los últimos años. ¿Qué propuestas nuevas hace frente a este sensible tema?



J.M.P.: Diseñar un verdadero plan candado que funcione tanto de la ciudad hacía afuera como de fuera de la ciudad hacía adentro, ya que contamos con un batallón de alta montaña.



Semana.com: La Policía Metropolitana recibe anualmente 1.100 millones de pesos mientras que los Bomberos reciben 6.000 millones. ¿De donde sacará recursos para ampliar el pie de fuerza y mejorar la capacidad de la Policía?



J.M.P.: Sí claro, es necesario incrementar esos recursos pero también vigilar y controlar cómo se gastan, exigiendo resultados consecuentes con esa inversión. Los recursos espero obtenerlos del gobierno nacional y de una mejor repartición del presupuesto.



Semana.com: En una fuerte ofensiva la Policía Metropolitana adelanta redadas cada fin de semana arrestando individuos con órdenes de captura vigentes y personas cometiendo delitos en flagrancia. ¿Será esta una política de seguridad que contará con su apoyo o propone otras maneras de contrarrestar la alta criminalidad que sufre la ciudad?



J.M.P.: Desde el punto de vista represivo, esa es la mejor manera y hay que seguir haciéndolo.



Finanzas:



Semana.com: ¿De dónde piensa sacar recursos para el desarrollo y la inversión social en Cali sabiendo que el municipio, si bien es viable, se ve asfixiado por la reestructuración de su deuda durante 14 años?



J.M.P.: Sin incrementar las tarifas por concepto de impuesto predial, me propongo incrementar este recaudo por medio de una formación catastral y una persecución a los evasores de este gravamen (el recaudo por este concepto siempre fue muy superior frente al de Industria y Comercio, hoy sin embargo están prácticamente iguales), como también contra los evasores de la sobretasa a la gasolina. También acudiré a los buenos oficios del Presidente de la República para que nos ayude a reestructurar la deuda con los bancos así como lo está logrando en el caso de Emcali. Las obras a desarrollar son: en primer lugar las del Sistema Integrado de Transporte Masivo, las cuales interesan el 70 por ciento de la malla básica de la ciudad; en segundo lugar la malla vial de los barrios; en tercer lugar respetaré el Plan de Desarrollo municipal vigente y en cuarto lugar daré continuación a las avenidas Ciudad de Cali y Circunvalar.



Semana.com: A pesar de que el recaudo en los impuestos aumentó considerablemente en los últimos años, ante la falta de dinero en el municipio ¿piensa crear más impuestos, subir los existentes o condonar a los morosos?



J.M.P.: Como dije en la pregunta número uno del tema financiero, yo no voy a incrementar impuestos ni a crear nuevos gravámenes. Sólo perseguiré a los evasores. Y como no soy irresponsable no pienso ofrecer condonación a los morosos.



Semana.com: Dentro de los 48.000 millones de pesos que le llegan al Valle del Cauca por cuenta del plan de desarrollo no se incluyeron partidas para Cali. ¿Qué opina de la actividad de los parlamentarios vallecaucanos y cómo será su interlocución con ellos?



J.M.P.: Hasta ahora ha sido nula. Espero ser un buen coordinador de todas las expresiones ciudadanas: academia, gremios, sindicatos, iglesias, congresistas, comunales y comuneros, entre otras muchas más.



Salud:



Semana.com: Según datos de la Secretaría de Salud municipal para el año 2003 el 45 por ciento de los caleños no tiene cobertura de salud, este problema se concentra entre los estratos con menores recursos. ¿En esta materia cuál será el mecanismo que propone para ampliar la cobertura y de dónde saldrán los recursos?



J.M.P.: Antes de pensar en ampliar la cobertura rediseñaremos el sistema de otorgamiento del Sisben. Yo creo que en esa materia tenemos una buena cobertura pero está mal asignada. Aquí tenemos muchos ciudadanos que tienen Sisben del nivel 1 y 2, pero también aportan a una EPS o son beneficiarios de algún afiliado, y esto es algo que no se puede permitir.



Educación:



Semana.com: Para el año 2003 se calcula que hay en Cali 150.000 niños por fuera del sistema educativo engrosando el caudal de personas que pueden convertirse en delincuentes. ¿Qué políticas va a desarrollar para aliviar esta grave situación?



J.M.P.: La Secretaría de Infraestructura y Valorización será la única dependencia encargada de acometer las obras físicas que necesita el municipio para su óptimo funcionamiento y ello incluye la construcción de nuevas escuelas así como nuevas aulas para ampliar los centros educativos existentes. Dicho de otra manera, ampliar la cobertura requiere ampliar las instituciones educativas existentes. Educación es mi programa bandera y a ella aplicaré los recursos y los esfuerzos que sean necesarios. Mi propuesta es amplia en esta materia: vamos a implementar un nuevo pénsum educativo, así como una doble jornada educativa y vamos a ofrecer matrícula gratuita, tal como lo establece la Constitución Nacional, para que todos los niños tengan acceso a la educación. El secretario o secretaria de Educación tendrá que aplicarse en estos temas así como en la evaluación periódica a los docentes.



