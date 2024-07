María Teresa Montoya III

Semana.com: ¿Cómo piensa generar nuevos puestos de trabajo durante su administración?



M.T.M.: Para ello se manejara el concepto: RECUPERACIÓN ECONÓMICA DESDE LO SOCIAL.



Se crearan las condiciones y se harán las gestiones necesarias para realizar un gran pacto social y empresarial, en que el empresario se vea llamado a responder a dos grandes retos: Volver a creer para reinvertir en Medellín y el segundo el compromiso real de los grandes inversionistas y empresarios para ayudar a dinamizar la generación de riqueza solidaria través del apoyo decidido a las pequeñas empresas, famiempresas y al pequeño y mediano productor, lo cual significa la reconciliación entre las diferentes 'clases empresariales' como compromiso que apunta al mejoramiento de la calidad de vida de todos los Medellinenses.



Seis puntos del programa socioeconómico:



Programa EMPRESARISMO privado y público, BANCO DE LA INICIATIVA SOCIAL, programa TRUEQUE bolsa de bienes y servicios promovida por la Alcaldía de Medellín, Programa 'LEGALIDAD' inspirado en la función social que cumple el espacio público y en la recuperación de la dignidad de las actividades informales de supervivencia que se llevan a cabo allí; programa de ENCADENAMIENTOS SOLIDARIOS PRODUCTIVOS SOCIALES.



La informalidad es una alternativa de supervivencia, cuando las condiciones económicas y de mercado no proveen al ciudadano de la posibilidad de un empleo digno; por eso se desarrollaran los siguientes programas:



Programa 'LEGALIDAD' inspirado en la función social que cumple el espacio público y en el rescate de la dignidad de las personas, que derivan su sustento de las actividades de la economía informal, como son: Venteros ambulantes, prostitutas, vigilantes de carros, Carretilleros, celadores informales, etc. El programa de ENCADENAMIENTOS SOLIDARIOS PRODUCTIVOS SOCIALES que cubre en una parte el segmento de población denominado habitantes de la



calle, los cuales a través del establecimiento de cuotas de material reciclable por estadía en refugios y el de restaurantes populares, permitirán ser incorporados a la vida productiva del Municipio.



