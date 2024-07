¿Se quedan o se van?

Con el comienzo de una nueva administración, las reformas no se hacen esperar, y el juego de las confirmaciones comienza. Reconocidos nombres hacen parte de las predicciones de analistas del mundo entero. Y aunque el gobierno de Washington no ha hecho ningún anuncio oficial, los cambios son inevitables. La decisión, sin duda, traspasa las fronteras y se convierte en un asunto de interés mundial, gracias al cual se podrán entrever los pasos que seguirá George W. Bush durante los próximos cuatro años.



A esto se suma la incertidumbre sembrada en la opinión pública después de los debates presidenciales. Ante las insistentes afirmaciones de su opositor John F. Kerry, que lo acusaba de haber cometido errores imperdonables, el Presidente se limitó a decir que había se había equivocado en la designación de algunos de sus colaboradores, aunque nunca dijo sus nombres "para no causarles daño". "Los republicanos predicen numerosos cambios inminentes que pueden fortalecer la influencia de la política de Estados Unidos durante los próximos cuatro años", dijo a SEMANA.COM Jim Vandehei, periodista de The Washington Post. Las preguntas son: ¿quiénes hacen parte de la lista de 'errores' de Bush?, y ¿quiénes los remplazarán?



Al final, salga quien salga y entre quien entre, "el gabinete no necesitará un nuevo rostro, porque no tiene rostro", dijo un funcionario de la Casa Blanca. Lo más importante para el gabinete que acompañará a George W. Bush los próximos cuatro años será convertirse en el soporte de las políticas de la Casa Blanca y la herramienta perfecta para ponerlas en marcha con credibilidad.



* Periodista de SEMANA