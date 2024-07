Finanzas



Semana.com: ¿Cuál será su estrategia financiera frente a la construcción y mantenimiento de obras que requiere la ciudad?



Sergio Naranjo: Vamos a utilizar el presupuesto municipal como una palanca eficiente y eficaz del desarrollo con el fin de que nos permita generar los excedentes suficientes para la inversión social y física necesaria. Optimizaremos los ingresos, sin crear más impuestos, y racionalizaremos el gasto, que manejaremos nuevamente con pulcritud y transparencia, lo que nos va a permitir atender mejor a los ciudadanos y hacer más obras con nuestros recursos.



Gracias a la experiencia en el manejo de mi anterior administración, que obtuvo magníficos resultados para la ciudad, nos proponemos: ejecutar el 100% de presupuesto de acuerdo con las prioridades del Plan de Desarrollo, eliminar los gastos superfluos e innecesarios, combatir la corrupción, revisar la contratación, hacer control de la evasión y la elusión, modernizar los mecanismos de recaudo, aumentar la base tributaria, renegociar la deuda, recuperar la alta cartera morosa con cuerpos especializados en el tema, cruzar las deudas de las entidades oficiales por bienes o servicios, exigir la liquidación correcta de los dineros provenientes de la nación, implementar una acción audaz e imaginativa para conseguir recursos no reembolsables en el exterior o de cooperación internacional para proyectos específicos, concertar, además con el sector privado cuáles obras pueden realizarse conjuntamente.



Estas actividades las realizaremos en el primer año de gobierno para sanear las finanzas y una vez tengamos un informe positivo de las firmas calificadoras de riesgo haremos una emisión de bonos. De esa manera, para la construcción y mantenimiento de las obras durante mi administración recurriremos a los recursos propios, a fuentes de crédito blando y, después del primer año, a los bonos.



Desplazamiento



Semana.com: ¿Cómo manejará el tema del desplazamiento en términos de salud, vivienda y educación?



S.N.: A un tema tan sensible para todos, dada la importancia que amerita, le pondremos gerencia. En unión con la nación y con el departamento de Antioquia, propondremos decididamente una solución integral de manera que todos aportemos recursos con proyectos serios que también atraigan la colaboración de la comunidad internacional, interesada en aliviar este drama humanitario. El desplazado dejará de ser una cifra, un problema, un extraño que amenaza el orden para ser una persona con futuro y perteneciente a la institucionalidad.



Trataremos el problema con criterio metropolitano y haremos un seguimiento anual para proponer ajustes y llevar a cabo las acciones que verdaderamente otorguen resultados adecuados. Ante la Personería promoveremos el registro masivo y ágil de las comunidades y personas desplazadas con el fin de otorgarles la ayuda que les puede brindar el Estado. Se buscará que los desplazados regresen a sus lugares de origen o que se les faciliten alternativas favorables que los beneficien, a través de programas de empleo, alimentación, educación, salud y asistencia psicológica.



Además, se implementarán programas de mejoramiento en los asentamientos de desplazados ya establecidos en la ciudad, para lograr la recuperación del tejido social y evitar problemas a mayor escala, con consecuencias a mediano y largo plazo más graves para Medellín. Se propondrá la creación de "un observatorio", que en compañía de otros del país, realice trabajos tendientes a diagnosticar y a proponer más soluciones creativas al fenómeno.



Seguridad



Semana.com: ¿Qué estrategia diseñará para el manejo de seguridad en la ciudad?



S.N.: Con el fin de aunar esfuerzos y obtener mejores resultados, trabajaremos en completa integración y coordinación con el Presidente Álvaro Uribe en el tema de la Seguridad Democrática. El objetivo es fortalecer el eje seguridad-confianza-inversión-empleo para la ciudad, lo que también tendrá un importante efecto nacional.



De esa manera, durante mi Alcaldía encaminaremos las acciones a recuperar las calles, los parques, el espacio público y la ciudad para la gente de bien, con el fin de que retorne el clima de confianza y de credibilidad en Medellín, en su gente y en sus instituciones. De esa manera regresará la inversión que nos permitirá ayudar a generar empleo productivo y a vivir con tranquilidad y paz, ocupados en la creación de una nación con mayores oportunidades, atractiva y respetada en el contexto internacional.



Desarrollaremos una plan de seguridad y convivencia para combatir los delitos más importantes que nos aquejan: el homicidio, el secuestro, la extorsión, el terrorismo y el atraco en todas sus modalidades: el robo de automotores, a las residencias, al comercio, a los bancos y la piratería terrestre. La meta de mi Programa de Gobierno es rebajar sistemáticamente en los próximos 4 años la ocurrencia de estos delitos, por lo menos en un 50 por ciento.



Semana.com: ¿Qué propuestas nuevas hará frente al tema?



S.N.: La seguridad será liderada como un problema Metropolitano; para ello trabajaremos en completa coordinación con los municipios vecinos.



Generaremos empleo de choque y productivo con el fin de que haya una ciudad más justa, más equitativa, con mejor redistribución del ingreso y con una mayor igualdad de oportunidades. Incentivaremos al sector privado local, nacional e internacional para que invierta en La Gran Medellín y se creen más puestos de trabajo.



Reprimiremos el delito y lo controlaremos pero también, con justicia, haremos más inversión social en: educación, capacitación, salud, recreación, cultura, deporte, vivienda, obras y programas públicos, y realizaremos acuerdos de convivencia con el fin de potenciar nuestro gran capital social.



El cuerpo de Policía deberá ser de carácter local, con un mando único en cabeza del Alcalde Metropolitano. Aumentaremos el número de efectivos para lo cual propondremos que se incluyan en la fuerza pública a los jóvenes mejores bachilleres y de buena conducta en los barrios, cuya escogencia se haría con la colaboración de la ciudadanía. Como las personas de un lugar tienen un mejor conocimiento de su territorio se facilitarían los operativos de vigilancia, de inteligencia y de solidaridad con el fin de volver a generar confianza.



El problema de la seguridad no es sólo del Presidente de la República, sino de la Alcaldía y de la sociedad en su conjunto. Por esa razón, haremos a la vez una amplia campaña de colaboración ciudadana, mejoraremos el sistema de recompensas e impulsaremos la formación de comités de vigilancia cívica. Apoyaremos efectivamente a los jueces de paz, a los conciliadores en equidad, las casas de justicia y las comisarías de familia.



Mejoraremos los sistemas de vigilancia por video y por satélite, con modernos equipos y sistemas de apoyo tecnológico y de inteligencia, haremos seguimiento al cumplimiento de las metas asignadas a las fuerzas de seguridad y perfeccionaremos el observatorio de la violencia.



Semana.com: ¿Ha considerado la idea de aumentar el número de policías en Medellín así como se ha venido planeando en Bogotá?



S.N.: Aumentaremos el pie de fuerza en las calles de La Gran Medellín hasta completar 6.000 policías para la ciudad, 200 por cada comuna y 50 para cada corregimiento en cada turno, durante las 24 horas del día. Con el fin de reforzar su acción, crearemos operativos que permitan el rápido desplazamiento de los efectivos de un lugar a otro y cerrar los sectores de la ciudad que sean necesarios



Conformaremos cuerpos especializados y los dotaremos de mejores sistemas de inteligencia que incorporen tecnología de punta, y con equipos modernos de comunicación y de transporte para una rápida respuesta al delito en el menor tiempo posible.



Semana.com: ¿En caso de que su respuesta anterior fuera sí, cómo lo financiaría?



S.N.: Con el fin de financiar el aumento y la efectividad de la fuerza pública para reprimir y controlar el delito, proteger a los ciudadanos y capturar a los delincuentes, estaríamos dispuestos a concertar con el Gobierno Nacional su importante e indispensable apoyo. Por supuesto, el Municipio haría un esfuerzo muy grande con recursos propios, tomando conciencia de que ésta debe ser una prioridad en las finanzas públicas municipales.



En consecuencia, invitaremos entonces a los Alcaldes del Área Metropolitana para que aumenten la asignación de las partidas presupuestales para la seguridad en sus localidades con el fin de complementar las que provengan del sistema general de participación de la nación. Y, dada la absoluta importancia del tema, si llegare a ser necesario, realizaríamos una consulta popular convocada por el Alcalde para que los ciudadanos apoyen mayoritariamente esta propuesta.



