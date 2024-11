SEMANA: La revista reveló este fin de semana los resultados de un informe de Usaid que genera preocupación, pues pone en evidencia acoso sexual y laboral en la máxima Corte colombiana. ¿Qué están pidiendo ustedes como organizaciones sociales frente a estas revelaciones? Mariana Ardila (M.A.): Este es un pronunciamiento de más de cien personas y organizaciones, la mayoría pertenecientes al grupo de mujeres por Colombia. Hacemos varias peticiones y no solo a la Corte Constitucional, sino en general a la Rama Judicial. Incluso, a los que intervienen en el proceso de elección de altos magistrados de la Corte y altos dignatarios del Estado. En primer lugar, creemos que estos hechos se deben investigar de cara al país. Se deben reformar las políticas de la Corte para que sea un lugar seguro para todas las mujeres, incluyendo las que hacen su judicatura allí. Pedimos a otras cortes que sigan el ejemplo de la Corte Constitucional y hagan estos estudios. Que reformen sus políticas internas porque sabemos que es algo extendido a la Rama Judicial y no es exclusivo de una sola corte. En contexto:

También creemos que debe haber cambios en los procesos de nombramiento y elección de altos magistrados, y cargos como la Procuraduría y la Defensoría. Y otros cargos de poder como los de libre nombramiento y remoción. Debe haber un proceso de nominación y elección que permita que no lleguen a estos cargos personas con antecedentes de acosos sexual y laboral. Que sí lleguen personas que tengan compromisos y experiencia con temas de género. Que ojalá caminemos así en una Rama Judicial que sea paritaria, que sea diversa y que la perspectiva de género no sea solo en sus decisiones, sino también en su interior.



SEMANA: Queda claro con el informe que en la máxima Corte de Justicia hay desconfianza para denunciar. ¿Qué lección debería quedar aprendida con este caso?



M.A.: En los casos de acoso que hemos visto en el país, en otros sectores diferentes a la Rama Judicial, hay un patrón común y es que se ven dinámicas de poder. Esto hace muy difícil que las mujeres puedan denunciar estas conductas sin temores. No es fácil que se sientan seguras si creen que van a ser afectadas en sus carreras y sus trabajos. Por eso, todas las organizaciones deben tomar en cuenta eso y diseñar un proceso que sea independiente y que proteja a estas personas, no a quienes están en espacios de poder. Por eso pedimos que haya investigación que garantice la independencia y la protección de las víctimas.





SEMANA: ¿Quién debería investigar estos hechos?



M.A.: No mencionamos quién la debería hacer. Lo que mencionamos es que la responsabilidad del presidente de la Corte y los magistrados titulares es activar un mecanismo que sea independiente y que garantice la protección de las víctimas. Al parecer, si este mecanismo existe en la Corte Constitucional, no es efectivo porque en estos casos que aparecen en el informe las víctimas no lo pudieron activar. Así las cosas, se debería pensar en otras formas que si garanticen tranquilidad.



SEMANA: Una de las partes más sensibles del informe es el acoso hacia las judicantes. Algo que por la reacción de las redes sociales parece bastante conocido entre los abogados. ¿Es tarde para poner atención a estas prácticas?



M.A.: Como movimiento de mujeres y organizaciones que defendemos la justicia de género no podemos dejar de hacer estas peticiones de la Corte. Hemos acudido a ella para que protejan muestros derechos. Y muchas veces la Corte nos ha protegido en sus sentencias, pero eso no quiere decir que nos quedemos calladas ante esto y no exijamos lo que es debido y es que la Corte, al interior, debe imponer una práctica la igualdad de género. No puede pasar que esto se quede en el escándalo, en que todos en Twitter dicen que eso ya se sabe.



Es importante que se están eligiendo dos magistrados de la Corte Constitucional y hay que empezar por allí. En ese proceso debe haber un mecanismo que asegure que serán elegidas personas comprometidas a cambiar estas prácticas en la Corte y que no tengan acusaciones de acoso laboral y sexual en sus carreras profesionales. Es importante que se haga lo mismo con la elección de procurador y defensor del pueblo, y que apliquemos las lecciones que nos deja este caso.