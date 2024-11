133 años de nuestra Policía Nacional

Tal como se advirtió en la pasada entrega, el Gobierno nacional posee una clara confrontación con las fuerzas del orden. Pareciera que la consigna es la transmisión del poder territorial, la concesión frente a la explotación de las economías ilegales y, en general, la entrega de soberanía estatal a las manos de la insurgencia, las bandas criminales y los delincuentes comunes. Incluso, esta semana trascendió la información que de parte del Ministerio de Defensa se había ordenado la eliminación de los comandos específicos y las fuerzas de tarea conjunta de las fuerzas militares; lo anterior, permitiendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea trabajen de forma independiente y no de forma articulada como se venía haciendo, ello resta capacidad operativa para cubrir las distintas áreas de nuestra compleja geografía nacional y merma la capacidad de defender nuestra soberanía. Así, la anterior decisión no es otra cosa que una más de la tácita entrega y cesión del territorio de parte del Gobierno a los criminales, situación que se suma a las conocidas noticias que dan cuenta de que al ELN se le ha conferido el poder, incluso para “pedir” la salida de general del Ejército que los ha combatido, como es el caso del general Óscar Murillo.

Ahora bien, la advertida estrategia no sólo compete al debilitamiento de la Fuerza Pública, en el orden de las fuerzas armadas, esta estrategia también trasciende a nuestra respetada Policía Nacional. El suceso del curso 088 de oficiales de la Policía Nacional causó estupor entre los aspirantes a teniente coronel, quienes se enteraron de que aquellos que tuvieron la valentía de enfrentar al grupo delincuencial de la primera línea y quienes, en su momento, fueron los encargados de la seguridad de la familia presidencial del anterior gobierno, no serían llamados al curso de ascenso a teniente coronel. En ese mismo orden, salieron 17 integrantes de la Policía Nacional, dos coroneles, 14 mayores y un capitán.

El pasado 5 de noviembre, nuestra Policía Nacional estuvo de aniversario; la institución cumplió 133 años de creada al servicio de los colombianos. Es importante destacar que más allá de la posible celebración, el cumpleaños de esta gran institución no es precisamente la oportunidad para celebrar, sino para conmemorar y rendir un homenaje a todos esos hombres y mujeres de la Policía Nacional que han ofrendado su vida en cumplimiento de su deber. No existe un país en el mundo como Colombia, que cada año sufra el rigor del crimen en que varios de sus hombres y mujeres policías pierden la vida o terminen lisiados por servirle a su país, sacrificando su bienestar por el bien de todos los ciudadanos.

Estos valientes y esforzados policías no sólo se arriesgan por proteger su vida o su integridad, también arriesgan su vida por cuidar su patrimonio, sus bienes y por garantizar su convivencia. Ellos no pidieron hacer parte del conflicto armado —conocido como el más antiguo del mundo—, a nuestros policías no se les permitió elegir esa forma de vida; para desgracia de estos, en el ámbito del conflicto les ha correspondido ser protagonistas más como víctimas que como actores propios de este.