18.677 niños torturados ¿Y no dimiten senadores ex-Farc?

Y tienen suerte de contar con el magistrado Ramelli a la cabeza de la JEP y de recibir una sentencia irrisoria. Si ya es una vergüenza que los crímenes contra niños y adolescentes guerrilleros no calificaran para ser el primer caso estudiado por la JEP y lo relegaran al séptimo lugar, lo que señala la sentencia supone una bofetada a los menores que sufrieron un abanico de espantos.

“La JEP llama a reconocer responsabilidad a los comparecientes como autores por mando (por omisión) * y no por autoría material directa, por los crímenes de guerra de tortura, violación, esclavitud sexual”, indica un aparte. Alegan que los reglamentos internos prohibían dichas prácticas, pero “ellos omitieron sus deberes (…) para controlar las tropas bajo su mando y prevenir y sancionar esos actos”.

Es decir, los magistrados concluyen que los revolucionarios del Secretariado desconocían lo que ocurría en su organización. Y recibirán una reprimenda, que no una condena seria, no por ser los autores e incitadores de crímenes continuados y atroces, sino por ineptitud a la hora de supervisar a la tropa.

“Reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas Farc-EP”, respondieron los Comunes a tono con la condescendencia de la JEP. Decepcionante que no sea motivo de escándalo que una banda criminal, acosada por un tsunami de pruebas, tenga la desvergüenza de escribir “posibles hechos que pudieron suceder”. Ni que no cause espanto la cifra de 18.677.