Abelardo sobre ruedas

Los camioneros de Colombia respaldaron la candidatura a la presidencia de la República de Abelardo de la Espriella, cosa que no es de poca monta, porque su Asociación —ACC— aglutina a quienes exponen sus vidas y se desplazan por todo el territorio nacional a costa de dejar abandonadas a sus familias por el desarrollo económico del país.

Este sector de la economía hace presencia en 18 seccionales, ubicadas en los diferentes nodos de carga, como las fronteras, los puertos y en las capitales departamentales, con problemáticas que ni siquiera este gobierno, que les prometió tanto, ha podido solucionar. El parque automotor de carga está compuesto en un 85 % por camioneros tradicionales, propietarios de entre uno y diez equipos, cohesionado por un trabajo arduo de tres décadas, ejercido por la asociación que los protege y los defiende permanentemente.

El transporte de carga en Colombia opera bajo los pilares esenciales de sostenibilidad, permanencia y democratización, sin los cuales el país se paralizaría, ocasionándose pérdidas inconmensurables, por lo que debe garantizársele, ante todo, la seguridad, porque durante los últimos tres años han sido asesinados 32 camioneros, sin intervención alguna de parte de los ministros de Transporte y de Defensa en la búsqueda de soluciones. También se han incrementado los asaltos, los hurtos de mercancías, la pérdida de camiones y las extorsiones, flagelos que tienen azotado al sector.

Para lo único que ha servido el Ministerio de Transporte es para incrementar al doble el aporte a la seguridad vial que, por acuerdo, los transportadores permitieron doblar su costo, recursos que son administrados por el fondo FOSEVI del Invías, pasando de un recaudo de 70.000 millones a 140.000 millones anuales. Sin embargo, pese al esfuerzo de los camioneros, tanto el Ministerio de Transporte como el Invías persistieron en no ofrecer recompensas para la captura de los criminales que perpetraron esos 32 homicidios, ni en comprar los equipos necesarios (camiones blindados, camionetas, motos, dotaciones) y, en general, adquirir los elementos apropiados para brindar la seguridad vial requerida.

Ahora mismo existe una gran preocupación porque al Invías lo permeó la corrupción legislativa, pues, como se supo por la denuncia pública de esta revista, más de 30 congresistas saquearon esa entidad con millonarios contratos a cambio de votos para las reformas de este Gobierno. Otros problemas del sector son las regulaciones que no los favorecen en temas de peajes, precio del ACPM, implementación de fotomultas, programas de reposición y demás.

Entre los camioneros y el candidato Abelardo de la Espriella se selló un pacto de reciprocidades: los primeros, comprometidos con continuar apoyando el proceso económico del país, y el segundo, a estar ¡firmes por los camioneros! De ahí en adelante, Abelardo comenzó a andar sobre ruedas.