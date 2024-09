Amenazas, persecución y torturas: el oscuro rostro de la dictadura en Venezuela

Por petición propia de quienes contaron su historia, sus nombres serán reservados. Lean con atención estos relatos de terror. Tras los patrones sistematizados de persecución, un periodista venezolano que informaba por TikTok, porque estaba censurado de los medios tradicionales, decidió no ser un rehén de Nicolás Maduro y escapar de las amenazas, pues la última fue más directa: “Crees que estás seguro porque ganaron, pero no es así. Estamos en todos lados”. Después de vivir un par de semanas en la clandestinidad, describió su travesía de huida mientras cruzaba la alcabala limítrofe entre los estados Táchira y Barinas, donde fue detenido en un retén de la Guardia Nacional Bolivariana.

No es un caso aislado. En Trujillo, otro activista que colaboraba con la movilización de actas electorales fue brutalmente perseguido. El régimen no solo lo persiguió a él, sino que irrumpió en la casa de su madre y secuestró a su abuela de 85 años, en un intento desesperado de presionarlo para que se entregara. Y cuando logró escapar, la dictadura no dudó en detener a su esposa y a su hija de 15 años. La lógica es simple: si no te pueden atrapar a ti, destruyen a tu familia.