Balance del Gobierno Petro

Inflación: el Banco de la República puede mostrar resultados tangibles. La inflación, que alcanzó un pico del 13,12 % en 2022, ha descendido progresivamente hacia niveles cercanos al 5–6 % en 2026, acompañada por una política monetaria restrictiva, que evitó una recesión y permitió un ajuste relativamente ordenado de la economía.

Mercado laboral: ha mostrado resiliencia. La tasa de desempleo pasó de niveles cercanos al 10,3 % en 2022 a cifras alrededor del 9–10 % en los últimos registros, de acuerdo con el Dane. No obstante, la mejora es marginal y no refleja una transformación estructural del empleo informal.

Dólar: en enero de 2022, rondaba los $3.990; superó los $5.000 en noviembre de ese año, y su valor más bajo por estos días no supera los $3.600.

Costo fiscal: deuda pública se ha mantenido en niveles cercanos o superiores al 60 % del PIB, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que limita el margen de maniobra del Estado. Aunque el recaudo tributario se fortaleció tras la reforma de 2022, la ejecución del gasto ha sido irregular, lo que genera dudas sobre la eficiencia del aparato burocrático.

Salud: pasó de un sistema de aseguramiento mixto a uno de intervención administrativa. Con las principales EPS bajo control estatal, el flujo de recursos (UPC) se ha vuelto un foco de litigio jurídico ante la Corte Constitucional, generando caos e incertidumbre en la prestación del servicio.

Gasto social: ha crecido de manera significativa, con aumentos sustanciales en sectores como educación. Sin embargo, más que la asignación de recursos, el verdadero cuello de botella ha sido su ejecución. Informes de seguimiento presupuestal evidencian rezagos importantes en sectores clave, lo que sugiere que la capacidad administrativa del Estado no ha acompañado la ambición del gasto.

Frente energético: se descalificaron los recursos fósiles. Las reservas probadas de gas han disminuido desde niveles cercanos a 7–8 años a aproximadamente 6–7 años, según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La ausencia de nuevos contratos de exploración ha incrementado la incertidumbre sobre la autosuficiencia energética, abriendo la puerta a mayores importaciones y presiones sobre las tarifas.

Seguridad: el panorama es mixto. Las cifras de delitos urbanos y secuestro han mostrado reducciones, según reportes de la Policía Nacional. Sin embargo, en zonas rurales persisten dinámicas de expansión de grupos armados ilegales y economías ilícitas, fenómeno documentado por la Defensoría del Pueblo. La política de “Paz Total” ha tenido efectos negativos sobre el control territorial.

Ámbito internacional: el Gobierno apostó por un mayor protagonismo global, particularmente en temas ambientales. La normalización de relaciones comerciales con Venezuela impulsó el intercambio bilateral, mientras que Colombia fortaleció su presencia en escenarios multilaterales. No obstante, esta estrategia implicó tensiones con aliados tradicionales y una redefinición pragmática de la relación con Estados Unidos. Rompió relaciones con Israel, lo que afectó la cooperación militar.

Discurso: el estilo presidencial es provocador, diferenciador y pugnaz; incita a las bases a la protesta y los bloqueos. Propugna la división en lugar de la unidad.

Balance general: mucho discurso, pocas obras. Aunque logró evitar un deterioro macroeconómico mayor, no consolidó las bases de una transformación estructural sostenible. La economía se estabilizó, pero la confianza fiscal se erosionó; el gasto social creció, pero la ejecución institucional no respondió con eficacia; la agenda energética avanzó en lo discursivo, pero dejó interrogantes críticos en lo operativo, y la salud se asomó al colapso.

Próximo gobierno: recibirá un país sin crisis inmediata, pero con vulnerabilidades latentes, una deuda exigente, una transición energética incierta y una institucionalidad tensionada por la brecha entre ambición política y la incapacidad administrativa.

La pregunta de fondo: ¿Fue este cuatrienio una inversión necesaria en equidad social o un experimento que comprometió la estabilidad futura?

Cita de la semana: “Los hombres fingen respetar el derecho y solo se inclinan ante la fuerza”. Albert Camus, El primer hombre (1960).