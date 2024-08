Balances gubernamentales 1990-2023

De acuerdo con los datos disponibles del Banco de la República, el PIB en 2005 era de 145.578 millones de dólares, PIB per cápita 3.493 dólares, finales del primer gobierno Uribe, y para 2023 se proyectó en 363.570 millones de dólares, PIB per cápita 6.683 dólares, alrededor del doble en 19 años. El crecimiento más alto se dio en 2021 con 10,6 %, al final del gobierno de Duque, que estuvo precedido el año anterior de la bajada más grande del 7 % causada por el covid-19. El gobierno de Uribe tuvo los años 2006 y 2007 con crecimientos del 6,7 %. No obstante, no son crecimientos significativos para colocarse en la senda del desarrollo económico sostenido.