El riesgo inminente de un déficit de energía en firme, en Colombia

En los últimos meses, varias compañías han decidido abandonar sus inversiones en el sector eólico colombiano. Enel, Celsia y ahora EDPR han dado un paso atrás en sus proyectos en La Guajira, señalando que, tras evaluaciones exhaustivas, estos no cumplen con sus criterios de inversión ni con el perfil de riesgo esperado. Esta tendencia de salidas reduce la posibilidad de contar con los aportes esperados de energía renovable en la matriz de generación del país. Sin la entrada efectiva de estos proyectos, el país enfrentará un panorama preocupante: una oferta energética insuficiente que no podrá cubrir la creciente demanda. Si no se toman medidas urgentes, esto conducirá a un aumento en el precio de la energía eléctrica, afectando tanto a hogares como a industrias y poniendo en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional.