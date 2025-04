Bogotá respira consciente

En Bogotá enfrentamos diariamente grandes desafíos para mejorar la calidad del aire. Medidas como el Día sin Carro y sin Moto, la implementación progresiva de una infraestructura sin precedentes para la movilidad sostenible, la creación de las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (Zuma), y la exigencia de una cuota mínima del 10 % de buses eléctricos en TransMilenio, son pasos firmes hacia una ciudad más respirable. Sin embargo, frente a este gran reto ambiental y de salud pública, estos esfuerzos a veces parecen no ser suficientes, y lo cierto es que sus mayores impactos serán solamente observados a largo plazo. Hoy debemos redoblar los esfuerzos para gozar de un aire saludable en la ciudad.

En lo que va de 2025, hemos estado atravesando un pico respiratorio sin precedentes en los años recientes (con excepción del covid-19). El incremento de las infecciones respiratorias agudas ha marcado los primeros meses del año, siendo una de las principales causas de morbimortalidad en los extremos de edad. Enfermedades prevenibles como la tosferina, que no registraban muertes en la ciudad desde 2015, ya han cobrado una vida en la ciudad y los casos se han multiplicado: pasamos de 11 casos en 2024 a más de 100 en lo que va del año. Las causas de este incremento son múltiples, incluyendo la reducción en pandemia de las coberturas globales de vacunación, los cambios en la circulación viral, y la llegada tardía de la vacuna contra la influenza al país, pero sin duda, como telón de fondo, la contaminación del aire es uno de los determinantes que más contribuye a la susceptibilidad a diversas afecciones respiratorias, que pueden agravar las infecciones agudas, así como llevar directamente a exacerbaciones de patologías crónicas como el asma y la enfermedad respiratoria obstructiva crónica, explicando así gran parte del exceso de morbimortalidad sobre todo en niños, niñas y personas mayores.

Este panorama nos exige más que nunca una ciudadanía empoderada y participativa, que pueda ser consciente del real impacto de la calidad del aire en la salud, pero también parte de la respuesta organizada para que Bogotá sea más respirable. Necesitamos así de una ciudad donde cada persona sea parte activa de la construcción de entornos saludables, y que abogue a otros, incluyendo a los tomadores de decisión, a mantener y profundizar las políticas necesarias para mejorar la calidad del aire. Es aquí donde la información y el conocimiento se convierten en poder, y la tecnología en una aliada estratégica para la gobernanza intersectorial del aire, que no les pertenece sólo a las instituciones, sino a todos los y las ciudadanas.

El Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca) es una herramienta vital para esta transformación necesaria, que se ha modernizado, pero cuyo uso sigue siendo limitado. Más que una aplicación y una página web, es un canal de empoderamiento para la ciudadanía. Iboca permite conocer en tiempo real la calidad del aire en distintos puntos de la ciudad, traduciendo datos técnicos a un lenguaje claro y útil para todos y todas, de una manera continua. Con Iboca cada persona puede tomar decisiones conscientes, desde evitar actividades al aire libre en momentos críticos de contaminación, hasta proteger y estar atentos a los signos de alarma, especialmente de los más vulnerables, como he mencionado anteriormente: niños y niñas, personas mayores y con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Consultar el Iboca debería convertirse en un hábito cotidiano en Bogotá, como abrigarse ante el frío o protegerse del sol. Está disponible en línea y como aplicación móvil, y su uso constante nos ayuda a cuidar no solo nuestra salud, sino también la de nuestras familias, vecinos, entornos y de toda la ciudad, haciéndonos en primer lugar conscientes de que la calidad del aire es un bien común que debemos cuidar entre todos y todas, lo que requiere primero de un mayor entendimiento de su importancia y por reconocer a consciencia el estado actual de la contaminación del aire en la ciudad, donde es claro que esta expresa también grandes inequidades territoriales, que han persistido en el tiempo.

Las iniciativas ciudadanas informadas en evidencia, como la que provee el Iboca, no son opcionales: son fundamentales para la gobernanza del aire. Una ciudad saludable no se construye solamente desde las instituciones, sino desde cada acción individual y colectiva, siendo la calidad del aire un propósito común como sociedad que debe movilizarnos a todos y todas. Es claro que aún no hemos logrado una verdadera apropiación del Iboca, y nos corresponde como Distrito promover su uso, y facilitar el desarrollo de capacidades necesarias para que otras instituciones, pero sobre todas las personas y las organizaciones de la sociedad civil, puedan usarlo.