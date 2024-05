Carta a Antonella Petro

No podrá quejarse su papá de que hablemos de usted. Es él y no los opositores, ni los periodistas ni los ciudadanos del común quien la pone en el foco de atención. Si Gustavo Petro quisiera preservar su intimidad, no la habría metido en su día en aquel falso balcón palaciego para adornar un discurso sobre pensiones, tan apropiado para una niña. Ni la habría subido a la tarima este primero de mayo.