Carta a los empresarios

Sin embargo, lamento decirle, señor empresario, nada lo había preparado para lo que viene, para lo que va a vivir Colombia y para el inmenso riesgo en el que está lo que construyó durante décadas de trabajo. Sé que hablarle de Venezuela y cómo en pocos años se destruyó todo el sector privado y la riqueza del país más rico del continente le suena repetitivo. “Otra vez no me venga con ese cuento”, es lo que piensa, pero la verdad es que ahora sí comenzó la lucha por la democracia en este país. Y usted, señor empresario, debe jugar un papel fundamental.

Lo primero, es que no piense que 2026 va a ser un año normal con elecciones normales. Ojalá lleguemos a 2026, porque Petro arrancó ya una campaña y unas acciones que van a deteriorar el país de una manera quizás irreversible si no hacemos algo. La salida del ministro de Hacienda, que no era un ministro ortodoxo en la materia, pero sí era un hombre preparado, tiene una razón: vamos a gastar, gastar y gastar para lograr el objetivo, quedarse en el poder personalmente o por interpuesta persona.