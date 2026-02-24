El mercado de coloración capilar crece y se moderniza con nuevas técnicas en América Latina: “La evolución exige conocimientos técnicos sólidos”

El mercado mundial de coloración del cabello, que en 2025 fue valorado en US$26.722,9 millones, se proyecta que alcance los US$27.551,3 millones en 2026, impulsado por la creciente conciencia sobre el cuidado capilar y la preferencia por procesos de color menos invasivos. Este contexto ha fomentado la adopción de técnicas basadas en el análisis de la fibra capilar, la lectura avanzada del color y el uso de tecnologías que preservan la estructura del cabello.

En este escenario, el estilista antioqueño Álvaro Cadavid se ha consolidado como referente regional en colorimetría profesional, liderando procesos de formación junto a Wella Professionals. A través de entrenamientos especializados, Cadavid ha capacitado a más de 3.000 peluqueros en países como México, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Brasil y Colombia, transmitiendo conocimientos que integran desarrollo de producto, fundamentos químicos y prácticas avanzadas de color.

De acuerdo con Cadavid, la estrategia de formación responde a una necesidad estructural del sector: “Hoy, la evolución en el mercado exige conocimientos técnicos sólidos, dominio del color, comprensión del círculo cromático, lectura de la fibra capilar y manejo de procesos químicos cada vez más especializados. A esto se suma la incorporación de innovaciones como los sistemas Plex, la tecnología Metal Purifier y la molécula ME+, desarrollos científicos orientados a proteger la fibra capilar y optimizar el proceso químico, reduciendo riesgos y elevando la experiencia del profesional como del consumidor”.

El crecimiento del mercado latinoamericano también refleja cambios en la demanda, priorizando la personalización según tonos de piel y tipos de cabello. Cadavid ha integrado este enfoque en su salón Creative Staff y en las capacitaciones regionales.

La designación de Cadavid como embajador de Wella Professionals se dio tras un proceso de formación y evaluación técnica que incluyó entrenamientos internacionales en colorimetría y programas selectivos de educadores en Panamá y Brasil. Desde entonces, su rol combina innovación, educación y desarrollo del negocio, con el objetivo de trasladar a América Latina las últimas metodologías y tendencias del sector, incluyendo próximas giras en Perú y escenarios europeos.