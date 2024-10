Caso Uribe: ¿la politización de la justicia?

Lo sucedido este miércoles 2 de octubre en la audiencia contra el expresidente Álvaro Uribe es realmente alarmante y demuestra, una vez más, que es un secuestrado político. La actitud desafiante y hostil de la juez que lleva su caso evidencia que no está siendo imparcial. La juez, en tono provocador, lo desafía y maltrata ante un notorio sesgo, el cual llevó a que el expresidente se retirara de la audiencia por falta de garantías procesales.

Un dato también realmente importante que expuse en la mencionada columna, y que la Corte Suprema de Justica no tuvo en cuenta antes de que pasara el caso a la Fiscalía General de la Nacion (la Fiscalía tampoco las ha tenido en cuenta), son todas las incongruencias del “testigo estrella” de Iván Cepeda, Juan Guillermo Monsalve, sobre el supuesto soborno que le hizo el abogado Diego Cadena, dizque enviado por el expresidente Uribe. También en mi columna en SEMANA de octubre de 2022, expuse muchas de las declaraciones de este individuo que no coinciden en nada. El fiscal Javier Cárdenas presentó varios desatinos y mostró cómo Monsalve ha mentido en diferentes diligencias judiciales a lo largo de estos años.

Aquí la evidencia de las incongruencias que nunca he dejado de denunciar:

Como estas incongruencias, hay muchas más mentiras que suma el “testigo estrella” del senador Cepeda, que debe prender todas las alarmas para demostrar la manipulación y la politización de la justicia ante un caso en que se ha evidenciado la utilización de lo denominado como cartel de los falsos testigos. ¿Por qué la juez no tomó esto en cuenta e insistió en que Uribe sí sabía, tratando de obligar a la Fiscalía a buscar una posición contraria, aun sabiendo que la determinación en dos ocasiones de este ente no ha hallado responsabilidad penal alguna?

Por otra parte, hay hechos muy graves en este caso que pasan desapercibidos, como lo referente a la esposa del “testigo estrella” Monsalve, Deyanira Gómez. De acuerdo con investigaciones de inteligencia del país, Deyanira resultó ser miliciana de los narcoterroristas de las Farc. Asimismo, y como lo expresé en otra columna en la que hablé del testimonio del hermano de Monsalve, el pasado 20 de abril de 2024 la SEMANA reveló el testimonio y la confesión de Óscar Hernán Monsalve, quien no dudó un segundo en negar y desmentir todas las infamias de su hermano Juan Guillermo sobre el expresidente y su hermano Santiago Uribe.

Hubo algo muy importante y fue que el fiscal delegado insistió en preguntarle sobre qué clase de beneficios le ofrecieron a Juan Guillermo, a lo que agregó Óscar Hernán que los beneficios no eran solo para él, sino para toda su familia (su papá, su mamá y su hermana Laura). Uno de los beneficios ofrecidos fue sacarlos del país. Óscar Hernán también fue enfático al mostrar que su familia quedó muy afectada después de todo este escándalo, echándole la culpa de esta división familiar a Iván Cepeda. Dijo también que tuvo que salir del país por amenazas porque había dado una declaración en 2016, a raíz de la cual ya lo estaban presionando mucho porque no estaba colaborando, y que Cepeda le mandaba razones, que tenía que apoyar esto. Dejó claro al delegado que el expresidente Uribe nunca lo contactó.

El testimonio de Óscar Hernán, al igual que el del exparamilitar el Tuso Sierra, entre otros, nunca fue tenido en cuenta por la justicia. ¿Tenía escondida la Fiscalía esta prueba (confesión de Óscar Hernán Monsalve), la cual podría darle un giro contundente al caso Uribe? ¿Por qué no ha sido tomada en cuenta?

El 29 de mayo de 2024, la Fiscalía debía reunir todas las pruebas de la contraparte, de las supuestas “víctimas” como Monsalve, Deyanira Gómez, Eduardo Montealegre, entre otros, pero resultó que el abogado Miguel Ángel del Río Malo y su combo no llegaron y mandaron una carta diciendo que no tenían todas las pruebas.

Resultó que sí las entregaron, pero casi dos semanas después. Se tomaron dos semanas más para entregarlas. Cuando la defensa del expresidente Uribe (el abogado Jaime Granados) las fue a mirar, hacían falta por lo menos 12 pruebas. Dentro de la relación o listado que habían presentado deberían haberlas entregado y no lo hicieron. El abogado Granados le dijo a la jueza encargada del caso que ni la Fiscalía ni la contraparte entregaron dichas pruebas (enumerando una por una), y ahí fue cuando ella decidió posponer la audiencia. ¿A qué jugaba la juez? ¿Por qué no revisó antes si las pruebas estaban completas o no?