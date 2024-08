Consensos duros y urgentes

El futuro tampoco —desgraciadamente— se puede construir sin los grandes centros de poder. Unos, bajo la mantilla del equilibrio de poderes, como el Congreso y la judicatura, abandonan seguido y de forma mayoritaria el bien común para hundirse en las mieles del juego burocrático y, a veces, como lo vemos nuevamente ahora, en la venta de favores. No se dejan convencer y no se motivan sin estímulos materiales. Ya no saben cumplir su labor institucional sin la componenda o el populismo.