Crucificar al Ejército y soltar a los bandidos

Al tiempo que desde el gobierno se ordena a la Fuerza Pública no levantar las armas ante el pueblo, paradójicamente las estructuras criminales, cada vez más fortalecidas, atacan despiadadamente a nuestros soldados y policías. Duele el alma sentir que, para ellos, al parecer, no hay derechos humanos que respetarles.

No podemos permitir que cortinas de humo nos distraigan de la real gravedad de la situación en la que estamos sumidos, no podemos ser indolentes ante el dolor de nuestros soldados y policías heridos y caídos víctimas de las masacres de los terroristas, ni ante el sufrimiento de sus familias: ellos son parte del pueblo, son colombianos, son hijos, esposos, padres, merecen nuestro reconocimiento y nuestra admiración.

Hay un 30 % de compatriotas que hoy acompañan a su “líder” en sus terquedades, soberbias y caprichos calculados, nosotros, el 70 % restante, no podemos permitir que sean ellos quienes manejen la agenda del país. Tenemos que seguir levantando la voz para que cada vez más personas sean consientes del aterrador panorama al que nos están llevando las políticas desastrosas de este gobierno, no solo en materia de seguridad, sino también en lo económico y en lo social. Por ello, quiero seguir invitando y motivando a todos los colombianos a mirar la Política con la seriedad que se merece. Está en nuestras manos la posibilidad de elegir un buen gobernante en el 2026, alguien que realmente esté al servicio de su pueblo y no uno que busque servirse de él, un gobernante con capacidad para reconstruir todo lo que durante estos años hemos perdido. Todos somos responsables de lo que elegimos, así que preparémonos para elegir al mejor, o porque no, a la mejor.