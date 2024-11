¿Cuánto le cuesta el estrés a tu empresa?

La realidad es que hemos creado una cultura que no solo vive estresada, sino que glorifica el estrés, ya que para muchos es sinónimo de estar ocupados y ser productivos e importantes.

¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos estresados? El estrés es una herramienta de nuestro cerebro para protegernos del peligro. Cuando éramos nómadas, ese peligro eran leones, tribus enemigas, serpientes venenosas… mejor dicho, amenazas físicas. Hoy la mayoría no enfrentamos esas amenazas, y nuestro cerebro detecta hasta un whatsapp de nuestro jefe como una amenaza. Cuando nos estresamos, nuestro cuerpo entra en el famoso modo lucha o huida, alista al cuerpo para defenderse, suelta hormonas como cortisol, y toda la energía se va a nuestras extremidades.

Por eso, cuando estamos estresados, las tareas que no son fundamentales para sobrevivir reciben menos energía, como por ejemplo ser creativos, resolver problemas, tomar decisiones, poner atención a detalles. Dormimos menos porque tenemos que estar alerta… todo esto resulta en empleados menos productivos. De modo que los directivos que no se interesaban por el estrés, o incluso lo propiciaban, posiblemente deban comenzar a prestar atención al tema.

Así que si el jefe está estresado/da, lo más probable es que el resto del equipo también lo esté. En blanco y negro, el estrés de los directivos no es simplemente un problema personal e individual, sino que le está costando plata a la empresa, y mucha.

Vale la pena entonces cuestionar la creencia de muchos que buscar una vida balanceada es capricho de los jóvenes de la generación z que no quieren trabajar, que la salud mental no es problema de la empresa sino exclusivamente de cada quién, y que buscar herramientas para aprender a manejar el estrés y otros temas relacionados no sirve de nada. Tener culturas empresariales sanas que valoren una vida balanceada, lleva a tener empleados más comprometidos, más creativos, con menos rotación que finalmente se traduce a une mejor rentabilidad para la empresa.