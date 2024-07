El señor de los milagros

El señor expresidente Álvaro Uribe, que siempre encuentra tiempo para cubrir de oprobio a quien le hace preguntas incómodas, ha permanecido en silencio esta vez. No ha respondido una sencilla inquietud. No se ha animado siquiera a insultar a los pocos que se han atrevido a formulársela. La pregunta ignorada es simple: ¿Conoce usted o no al mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses?





Meneses es el hombre que acusa a Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente, de haber dirigido la banda paramilitar de Los 12 apóstoles, involucrada en 30 asesinatos en la zona de Yarumal, Antioquia. Meneses también afirma que Álvaro Uribe, cuando era presidente de Colombia, le dio contratos para asegurar su silencio sobre los hechos que involucran a su hermano.





¿Por qué será que el expresidente no le pone fin a esa controversia, de una vez por todas, y dice “no conozco a Meneses”?





Quizá sea porque sí lo conoce.





En poder de la Fiscalía hay una fotografía en la que están juntos Juan Carlos Meneses y Álvaro Uribe Vélez.





(Ver foto) Meneses había anunciado la existencia de esta foto desde que empezó a declarar sobre los patrones de Los 12 apóstoles en Argentina. La imagen fue tomada en Buga, Valle, y muestra a Uribe rodeado de escoltas mientras posa sonriendo al lado de Juan Carlos Meneses uniformado y luciendo las insignias de capitán de la Policía. Al fondo está la Basílica del Señor de los Milagros.





(Ver carnet) La foto solo pudo haber sido tomada entre noviembre de 2001 y abril de 2002. Esa información puede precisarse por un detalle que aparece en la propia imagen. Los guardaespaldas que acompañan al entonces candidato presidencial llevan un carné de la campaña con la foto de Uribe.

La primera imagen que muestra al grupo de seguridad con esa misma identificación es de noviembre del año 2001.





Habrá quien diga que se trata de una foto casual con un oficial que se acercó al candidato en campaña. Sin embargo, hay otra información para considerar. Álvaro Uribe, como gobernador de Antioquia, condecoró dos veces a Juan Carlos Meneses con la más alta distinción que le puede conferir el departamento a un uniformado.





(Ver primer decreto) La primera vez fue el primero de noviembre de 1996. Ustedes pueden ver en Semana.com, el decreto que le otorga la medalla coronel Atanasio Girardot a solo tres oficiales de la Policía, entre ellos el ‘teniente Juan Carlos Meneses. Comandante compañía’.





Para esa época ya Meneses había sido comandante en Yarumal y, según su propio testimonio, había conocido y delinquido con Los 12 apóstoles.





(Ver segundo decreto) Un año después, el gobernador Uribe volvió a otorgarle la alta condecoración a Juan Carlos Meneses. El decreto ordena “Condecorar por segunda vez con la medalla ‘Coronel Atanasio Girardot’ al señor capitán Juan Carlos Meneses Quintero”. La firma del gobernador Álvaro Uribe está al lado de la de su secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno Villa y encima de la de su secretario general Luis Ignacio Guzmán Ramírez.





El hoy candidato al Senado parece haberlo olvidado todo. Su única reacción frente al grave señalamiento que le ha hecho el mayor retirado Juan Carlos Meneses, fue un trino en el que expresó: “Siendo Pte fui informado por el director de la Policía que Juan Carlos Meneses fue echado de la institución por narcotráfico con los Combas”.





Si realmente Meneses fue expulsado de la Policía por narcotráfico y el presidente lo sabía, ¿por qué entró después de su despido a la Casa de Nariño? Los registros oficiales muestran que el mayor retirado Juan Carlos Meneses ingresó al palacio presidencial el 16 de abril de 2008, por la misma fecha en la que él afirma que le daban los contratos para callarlo.





Meneses fue a visitar al asesor presidencial para los municipios y las regiones Alfázar González Mira.