Debacle anunciada (o la crisis explícita)

Las razones esgrimidas por el Gobierno en la resolución de remoción del Dr. Julio Alberto Rincón, más allá de cualquier responsabilidad personal, son supremamente graves. Los efectos generados no solamente involucran la gestión del interventor, sino que implican la falta de gestión en la Superintendencia Nacional de Salud, que ha empujado a la crisis al sistema de salud. No se puede soslayar la responsabilidad política cuando buscó controlar el aseguramiento, a través de la intervención de siete EPS, con más de 30 millones de afiliados.

Es inconcebible que la gestión de la interventoría de la Nueva EPS haya tenido que terminarse por su imposibilidad para asegurar una mínima “confiabilidad y razonabilidad de la información financiera”, que existan fallas en la facturación que impidan su confiabilidad y que tampoco se pueda establecer el estado de los pagos a las clínicas y hospitales que conforman su red. La intervención de la Nueva EPS condujo a un fallo generalizado de la entidad. No ha reportado información de estados financieros desde marzo de 2024, no tiene claro cuánto factura, qué ha pagado y, por extensión, desconoce el monto de la deuda.

Las fallas en la información financiera de la Nueva EPS son gravísimas. La Superintendencia reconoce que, durante cuatro meses, no ha tenido la posibilidad de hacer seguimiento a la intervención por causa de la reticencia de la interventoría a presentar tanto la línea de base de arranque del proceso de la intervención, como la información necesaria para hacer el respectivo seguimiento. Es decir, el supervisor andaba a oscuras de lo que ocurría al interior de la entidad.

También desmiente la narrativa —empujada por los bodegueros de cabecera— que las EPS derrocharon las inversiones que soportaban las reservas técnicas. Simplemente la plata no alcanza para cubrir los gastos en salud y el gasto médico se ha venido comiendo cada recurso destinado a soportar dichas reservas, lo cual se agravó en 2023 con una fijación deficitaria de la UPC de 2023 y las demoras en pagar los presupuestos máximos —los gastos que no se incluyen en la UPC—. La propia Contraloría General de la República, en su último informe de auditoría, ya había sacado las manos del asador cuando expresó que la SuperSalud no contaba con la información necesaria para realizar una estructura contable que permitiera analizar el uso de las reservas.