Debate de ‘Los que son’

El pasado 14 de marzo se llevó a cabo el primer debate entre tres de los candidatos presidenciales organizado por SEMANA en alianza con El Tiempo, moderado por Vicky Dávila, directora de SEMANA, y Andrés Mompotes, director de El Tiempo.

Asistieron Federico ‘Fico’ Gutiérrez, candidato de la coalición Equipo por Colombia, Gustavo Petro, candidato de la coalición Pacto Histórico, e Ingrid Betancourt, candidata por el partido Verde Oxígeno, quien no participó en ninguna consulta. Sergio Fajardo, candidato por la Coalición Centro Esperanza, estuvo invitado, pero no pudo asistir. Rodolfo Hernández, candidato independiente del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, también fue invitado, pero no asistió ya que fue a reunirse con el papa Francisco.

El debate empezó preguntándole a los candidatos que significan los resultados del pasado 13 marzo que corresponden a los resultados del Congreso y a las tres diferentes consultas. ‘Fico’ dijo: “tenemos ya un pie en segunda vuelta, nos constituimos como una realidad política hoy ya para el país”. Recibió los resultados con “humildad y responsabilidad”. Petro por su parte dijo: “Ganó de una manera histórica el progresismo en Colombia”. Ingrid: “felicito a los ganadores de las coaliciones de ayer, pero más que a ellos a las maquinarias que los sostuvieron”. Resaltó que: “las maquinarias tienen un inmenso poder”.

Les preguntaron si Piedad Córdoba debía ser parte del Pacto Histórico a lo que Ingrid respondió: “las pruebas están ahí, ella es alias Teodora Bolívar”. Hizo énfasis en que: “el problema no es Piedad, el problema es Gustavo que acepta que Piedad entre con esas indicaciones porque le trae réditos políticos...”. Fico estuvo de acuerdo con la posición de Ingrid y Petro apoyó que Piedad Córdoba fuera parte del Pacto Histórico.

Se habló de posibles alianzas entre los candidatos con el Partido Liberal y con Rodolfo Hernández. En cuanto a la salud Petro propone:’’ un modelo preventivo y centros de atención primaria por cada veinte mil habitantes”. Ingrid planteó: “no vamos a hacer de la salud un negocio, vamos a hacer de la salud un servicio”. Fico por su parte propone: “prevención y promoción en salud”.

En cuanto a las EPS Fico dijo: ‘’EPS que no sirva se liquida”, sin acabarlas, pero sí fortaleciéndolas. Petro propone “cambiar la intermediación”. Ingrid por su parte hizo énfasis en que el problema de las EPS tiene que ver con las maquinarias.

Se tocó el tema de los encuentros de los candidatos con el Papa durante las elecciones a lo que todos los candidatos tuvieron diferentes opiniones. En cuanto a restablecer relaciones con Nicolas Maduro y su gobierno, Fico dijo no reconocerlo como gobierno “sino como una dictadura”.

Ingrid dijo que: “la condición para que yo reestablezca las relaciones diplomáticas con Venezuela es que Maduro nos entregue las cabezas, las cabecillas de las organizaciones delincuenciales que están operando tras la frontera venezolana”.

Petro por su parte dice que sí reestablecería las relaciones con el gobierno de Nicolas Maduro.

Al final del debate Petro habló de democratizar tierras y crédito entre otras cosas diciendo que sus contrincantes “confunden democratizar con expropiar”. Ingrid se mostró muy preocupada con la propuesta de Petro de querer parar la exploración de petróleo, y Fico habló sobre la transición energética y como “cuando yo fui alcalde sí actuamos frente a temas del medio ambiente. Llevamos la segunda flota de buses cien por ciento eléctricos más grande de América latina que están rodando por Medellín”.

Una vez más y gracias a estos debates se puede ver cómo piensan los diferentes candidatos y cuáles son sus proyectos hacía el futuro. Con lo que vimos y oímos ayer hay que preguntarse: ¿queremos un gobierno que permita corruptos? ¿Será que expropiar y democratizar son la misma cosa, pero dicho diferente? ¿Plantearnos si los modelos que algunos de los candidatos proponen son viables para el país o si ya han fracasado en otros países? ¿Qué candidatos están cayendo en la utopía? Recordemos que estamos en Colombia.

Con las elecciones del domingo el país está dividido. Abramos los ojos, no nos dejemos engañar y no permitamos caer en falsas promesas de algunos candidatos que después no van a poder cumplir. Colombia necesita alguien que se preocupe por todos y que no divida al país.

Como dijo la autora y activista Hellen Keller, ”solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho”.