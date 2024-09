¿Deuda, motos y chasises inmortales?

El FEPC rápidamente devoró los 431.000 millones del aporte inicial y desde 2010 se empezó a financiar con pagarés del Tesoro Nacional y esta deuda, por cuenta de habilidosas maniobras contables, no se registraba en los balances del nivel central. La triquiñuela tecnocrática y contable del Gobierno Uribe fue prorrogada por Santos (Ley 1450) y la Corte Constitucional (C-123/2013) colaboró al desastre señalando que el FEPC, en los periodos de diferencial favorable, no podía ahorrar para compensar volatilidades futuras.

Hay cosas que, si no fueran dramáticas, serían chistosas en esta desventura politiquera con disfraz tecnocrático. Dice la CARF: “Algunos autores han revisado la efectividad del mecanismo de estabilización de precios en Colombia, concluyendo que este no atenúa volatilidad de precios (Suescún et. Al. 2011), presenta un sesgo en la modificación de precios y distorsión de señales de mercado (CGR, 2017 y 2020) y genera distorsión en zonas de frontera que incentiva el contrabando (FMI, 2019).”