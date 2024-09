Discursos y ciertas amistades en la ONU

También hay algunos temas de moda. Ahora, la guerra de Rusia contra Ucrania y las acciones israelíes en Gaza y el Líbano; el deterioro del medio ambiente y el cambio climático; las migraciones; los desastres naturales etc.

Definitivamente Petro no es taquillero y en su discurso se quejó de ello. Además, algunas de las frases grandilocuentes que utiliza en nuestro medio, sólo son entendidas por unos pocos delegados latinoamericanos, ya que a los demás les llegan en traducciones al inglés, francés, ruso, chino o árabe, idiomas en las que no tienen significación alguna.

El Brasil, como dijo hace años un presidente, no quiere ser cabeza de ratón ni cola de león, sino cabeza de león. Tenemos una dilatada frontera común y un desequilibrio tradicional en la balanza comercial. Además, no sólo geopolíticamente tiene una enorme influencia, sino que relaciones colombo-brasileras han tenido episodios complejos, que se reviven discretamente con frecuencia, no propiamente por rivalidades futboleras.