El artículo 126 no sanciona lo que no ha ocurrido

La insinuación ha generado suspicacias. Pero basta con leer con cuidado el artículo 126 para entender que esta acusación no tiene fundamento jurídico.

Este artículo fue reformado en 2015, precisamente para evitar que ciertos funcionarios públicos nombren o contraten a familiares de quienes participaron en su elección o postulación. En términos simples, la norma busca impedir un “yo te elijo, tú me nombras”.

Pero ese supuesto no aplica al caso de Camargo. Según el artículo 126, si él llegara a ser elegido magistrado de la Corte Constitucional, entonces sí tendría prohibido nombrar a familiares de quienes lo ternaron o eligieron. Pero esa restricción rige después de su elección, no antes.

Cuando Camargo era Defensor del Pueblo, esa norma no lo obligaba en relación con los magistrados de la Corte Suprema, porque ellos no participaron en su designación. Su elección dependió del Presidente, que lo ternó, y de la Cámara de Representantes, que lo eligió. En consecuencia, la prohibición solo le aplicaba respecto a los familiares de esas personas, no a otros actores institucionales. La norma es clara, aunque a veces se intente volverla ambigua por conveniencia.