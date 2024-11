El Benedetti que teme Petro y el “petrocanje”

Como si no supiéramos que el presidente es el único responsable de las (supuestas) irregularidades y el Pacto Histórico, su encubridor nato. ¿O acaso repudiaron a Benedetti y las trampas, que bien conoce Nicolás, cuando planeaban coronar el Palacio de Nariño?

También resulta patético que justifiquen el aterrizaje de Benedetti con el argumento de que permitirá aprobar leyes petristas gracias a sus buenas relaciones con antiguos compañeros de curul. Eso sí, agregan con impostada grandilocuencia: el Pacto Histórico jamás hablará con él para no contaminarse. Ellos, los impolutos, solo mantendrán diálogo con el excelso ministro Cristo. Como si el santista no fuese un politiquero de vieja data, escudero de Samper, maestro en situarse bajo el sol que más calienta y dispensador de mermelada.

Ya deberían saber que el mesías del cambio siempre agachará la cabeza ante Benedetti y Sarabia, consciente de que no se inmolarán para salvarlo, ni permitirán que trapee con ellos.

El problema para Petro es que a Benedetti lo que le fascina, le da vida, le mueve, es estar en Colombia, en el meollo del chisme y las componendas políticas. Y como no es un aparecido, a lo largo de su trayectoria pública ha ido desnudando rasgos de su personalidad que marcan su destino. Cito las que, a mi juicio, lo definen mejor:

3) Irascible, impositivo, mandón. A diferencia del malgeniado Vargas Lleras, puede ser divertido, animado y es entrador. Y no miente cuando se altera, solo dice verdades mezcladas con una ristra de vulgaridades. Porque suele hablar con groserías, propio de algunos costeños. Cuando se enfada, él mismo se va calentando la sangre y aumenta el tono de voz y de insultos. Pero si vocifera que se levantó 15.000 millones es porque se levantó esa cantidad o una parecida. Y si amenaza con contarlo todo (“Si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas”) es porque puede estallar cualquier día. Por eso Petro no lo puede sacar. Ya le costó una grieta en su aureola de supuesta honestidad los reclamos que Benedetti hizo a Sarabia, publicados por SEMANA.